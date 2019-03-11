Ікона стилю: Наомі Кемпбелл з'явилася на гонках в джинсовому костюмі Roberto Cavalli

Супермодель відвідала змагання електромобілів Formula E

48-летняя Наоми Кэмпбелл – частый гость на различных светских мероприятиях, для которых подбирает образы один другого ярче. На Vanity Fair Oscar Party-2019 она блистала в роскошном платье от Alexander McQueen. Для саммита Forbes Woman Africa в Дурбане выбрала эффектное платье без бретелей от Marianne Fassler.

На днях ей представился еще один случай продемонстрировать отличную форму и безупречный вкус. Так, она стала гостьей на гонках электромобилей Formula E, которые состоялись в Гонконге. Для такого события супермодель 90-х выбрала черный джинсовый костюм необычного кроя от Roberto Cavalli: широкие прямые брюки и укороченная куртка с фактурными рукавами сделали образ звезды стильным, ненавязчивым и вполне соответствующим случаю. Дополнила она его черным топом и ботильонами на высокой шпильке. Из украшений – кольца с драгоценными камнями, часы Apple, золотые подвески и круглые солнцезащитные очки. Длинные волосы вытянуты и уложены в давно полюбившуюся всем "луковку".

Стильная Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Коллаж: instagram.com/kissfmalbania98.5

К слову, в этом же наряде "тотал деним" от Cavalli она была замечена и на Неделе моды в Париже. Правда, заменив каблуки спортивной обувью.

У себя на странице Наоми выставила фото с Алехандро Агахом – испанским бизнесменом и основателем Formula E, подписав: "Фантастический день с Formula E. Спасибо, Алехандро! #HongKongEPrix".

Поклонники звезды снимок не оставили без внимания, отметив ее красоту и стиль: "Прекрасная королева", "Милый наряд", "Сила красоты", "Идеальный стиль, Наоми", "Невероятно стильная", "Икона стиля"…

Кстати, на мероприятии и вечеринке Наоми была замечена в компании 25-летнего Лиама Пейна, с которым их уже не раз "сводила" пресса. Похоже, в этот раз слухи о романе между звездой подиумов и музыкантом разгорятся с новой силой.

Напомним, 48-летняя Наоми Кэмпбелл поразила стильным образом на показе Valentino.

Также до этого Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер трогательно попрощались с Лагерфельдом.