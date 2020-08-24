Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Стиліст розповіла, якому верхньому одягу віддати перевагу в міжсезоння
Останні тижні літа, і вже зовсім скоро "чудова пора, очей зачарування". Починаємо готуватися, адже пора подумати про поповнення гардеробу трендовими речами до нового сезону і модно одягнутися. З останніми тенденціями на сторінці в Instagram познайомила стиліст Карина Каприэлова.
Вона запропонувала топ-6 варіантів верхнього одягу для міжсезоння і розповіла яким моделям віддати перевагу.
Стеганное пальто. В романтичному стилі або в спортивному - вам вирішувати. Це залежить від того, який основний стиль живе в гардеробі.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Сорочкові півпальта. Сорочки з щільного драпу та підклад зараз носять як півпальта.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Шкіряні плащі. Шкіра може бути блискучою або матовою. Крій може бути з розширеною лінією плеча або оверсайз - немає різниці. Важлива фактура: шкіра або її імітація.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Жакети як верхній одяг. Жакети замість косухи або пуховика. Короткі або довгі, вибирайте в залежності від ваших пропорцій.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Кейпи актуальні як зазвичай.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Парки. Довгі або укорочені будуть актуальні в цьому сезоні так само, як і в минулому.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Нагадаємо, що раніше стиліст Віка Барва навчила стильно носити речі-оверсайз.