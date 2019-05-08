Кришталева дівчина: Кім Кардашян захоплює стрункою фігурою в латексному платті

Кім Кардашян обожнює світські виходи, і для Met Gala 2019 підібрала по-справжньому розкішні образи. На червоній доріжці вона з'явилася в "мокрій" сукні від французького модельєра Thierry Mugler і викликала фурор. Її наряд був визнаний одним з найефектніших навіть при більш складних і незвичайних образах інших знаменитостей. А ввечері на афтепаті вона продемонструвала ще один не менш яскравий лук – також від свого давнього друга Тьєррі Мюглера.



На вечірку вона прийшла в яскраво-блакитному латексному міні-платті з глибоким вирізом, декороване безліччю кристалів у формі крапельок. Доповнювали образ такого ж відтінку чоботи і високі рукавички. На голові у королеви Instagram красувався перуку з кристалів. Завершальний штрих – макіяж і манікюр з блискітками і в тон наряду. "Кришталева Дівчина "Кемпа"! Ще одне творіння Тьєррі Мюглера!..", – написала Кім.





Кім Кардашьян у сукні Thierry Mugler на вечірці Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники високо оцінили співпрацю музи і майстра, засипавши фото бурхливими захватами:

"Ікона",

"Цей образ ти повинна була надіти на червону доріжку, а не на вечірку... Просто дивовижно!",

"Все чудово: вбрання, тіло...",

"Це все і навіть більше!",

"Кім, ти вбила мене",

"Дивно. Я чесно думаю, що вона краще будь-якого іншого образу на Gala!",

"Хороша кожна деталь",

"О боже, просто неймовірно!"...

Образ Кім Кардашян для вечірки Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Треба відзначити, що багато членів сімейства Кардашян зуміли вигідно вирізнитися на Балу. Так, Кайлі Дженнер для вечора обрала також два яскравих образи, що нагадують русалку: в фіолетовому і бірюзовому тонах від Versace. А Кендалл прийшла в яскраво-помаранчевому платті з пір'ям. Сестри, обидві в нарядах від Донателли Версаче, із задоволенням позували разом і веселилися.

А ось Каньє Вест, який супроводжував свою епатажну дружину Кім на Met Gala 2019, явно був далекий від загальної модної ейфорії. Він проігнорував дрес-код, вибравши дуже скромне вбрання: чорні брюки, куртка, біла футболка і кросівки. Практично весь вечір він провів, стоячи осторонь від загальних веселощів. І завдяки цьому навіть потрапив під приціл користувачів мережі, які одразу висміяли його відсторонений нудьгуючий вигляд.

Нагадаємо, Ірина Шейк показала свій розкішний образ в сукні Burberry для червоної доріжки Met Gala 2019. Вибране плаття вигідно підкреслило декольте моделі.