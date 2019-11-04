Шик і блиск: 49-річна Наомі Кемпбелл підкорила ідеальною фігурою в розкішній сукні

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Чорна пантера блищить на розкішному івенті

Наомі Кемпбелл вкотре довела, що вік – не більше, чим цифра в паспорті. 2 листопада лос-анджелеський музей LACMA зібрав безліч знаменитостей на розкішному вечорі – Art + Film Gala. Івент був організований спільно з маркою Gucci, щоб відзначити видатні досягнення художниці Бетье Саар і режисера Альфонсо Куарона, що створили фільм "Рома". Нагадаємо, стрічка в 2019-му році отримала "Оскар". Захід проводиться з метою підтримати культурні проекти і носить благодійний характер – всі виручені гроші потім направляються на нові кінопроекти.

Наомі в наряді Versace (фото: instagram.com/naomi)

Серед зірок, які відвідали івент, були Сальма Хайєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно, Сієнна Міллер, Кіану Рівз, Рікі Мартін із Джваном Йосефом, Джаред Літо і безліч інших. До речі, більшість з них обрали вбрання саме від Gucci, щоб продемонструвати свою повагу до всесвітньо відомої марки. Не обійшла стороною захід і любителька світських тусовок – супермодель 90-х Наомі Кемпбелл. Вона прийшла на вечір у стильному вбранні від Versace і буквально затьмарила всіх присутніх своєю красою і нев'янучою молодістю.

Наомі блищить в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/naomi)

Червоне плаття в підлогу з блискучої тканини, з прозорими вставками на грудях, високим розрізом ззаду і жіночним силуетом підкреслило всі достоїнства фігури супермоделі, яка невпинно працює над своєю формою в спортзалі. Доповнили образ босоніжки на величезному каблуці в тон сукні, безліч прикрас з великими каменями, а також виразний макіяж і розкішна укладка з накрученими кучерями, що спадають з плечей.

Наомі викликала загальне захоплення (фото: instagram.com/naomi)

Модель опублікувала у своєму мікроблозі масу фотографій в різних ракурсах, подякувавши за вечір і можливість бути знайомою з настільки талановитими особистостями. Чи потрібно говорити, що кадри "чорної пантери" в червоному вбранні просто підірвали її сторінку? "Королева", "завжди краща", "неймовірна", "ідеал", – не втомлюються писати захоплені коментарі фолловери Наомі.