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У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцю

Lite » Мода 13.01.2020 - 17:57
У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцю
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель прикрасила нову обкладинку

Наталя Водянова стала героїнею нового номера ELLE – вічно молода модель прикрасила обкладинку російської версії знаменитого видання. Фотосесію знімали в незвичайній ретро-стилістиці, а тому Водянова приміряла масу речей, які надсилають до минулого: широкі штани, подовжений жакет з великими кишенями, блуза з бантом на шиї... Втім, зараз вони знову на піку популярності.

Доповнюють образи великі аксесуари і незвичайна зачіска з плетінням на одну сторону. Макіяж їй зробили також вельми оригінальний – з великими веснянками і підкреслено широкими бровами. На обкладинці Наталія практично повторила знамениту позу Вікорії Бекхем – полушпагат.

У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцюНаталя Водянова в новій зйомці (фото: instagram.com/natasupernova)

Матеріал зі знаменитою моделлю назвали «Правило трьох М: мама, модель, меценат». «Я не звичайна мама, я класна мама», – написала Наталя під фото в своєму мікроблозі. І додала іронічне: «Алло! Це МММ?».

Шанувальники і колеги 37-річної моделі почали обговорювати нову обкладинку знаменитої красуні. «О так!», – написав креативний директор Balmain Олів'є Рустен. Відомий блогер Христина Базан написала коротко: «Краса». Наталя, яка завжди відповідає першим коментаторам, написала їй: «Від краси чую». А Олів'є Рустену, який вже став справжнім другом Водянової, вона відповіла масою емодзі. Також вона подякувала за добрі слова іншим своїм фоловерам.

У стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцюУ стилі ретро: Наталія Водянова блищить в незвичайній зйомці для відомого глянцюНаталія приміряла стильные стильні вбрання (фото: instagram.com/paoloferreira_hair; instagram.com/marielleloubet)

Нагадаємо, останнім часом Наталія порадувала відразу декількома новинами про особисте життя. Перед Новим роком вона оголосила про довгоочікуване весілля зі своїм коханим і батьком молодших дітей – французьким бізнесменом Антуаном Арно. А незабаром показала і новий будинок, куди вся родина перебралася зовсім недавно.

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