Гаряче! Напівгола Белла Хадід знялася в спокусливій фотосесії для відомого бренду

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель знялася оголеною для відомого бренду

Всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель повсякчас виставляє пости з минулого відпочинку, з дитинства, з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі із самоізоляції.

Белла Хадід в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/bellahadid)

Цього разу спокуслива красуня показала фотографію з кампейна Jacquemus 2020, де вона рекламує нову лінію сумок. На знімку Белла сидить повністю голою: з «одягу» на ній тільки супермодні сандалі на величезній платформі, а інтимні частини тіла прикриті шикарною лакованою сумкою в гірчично-жовтих тонах. Мейк-ап моделі виконаний в настільки натуральної техніці, що здається, його й зовсім немає. Мокре волосся натякають, що дівчина вийшла з душу.

Модель показала багато кадрів (фото: instagram.com/bellahadid)

Також у карусель фото цього ж поста Белла додала фото зі склянкою чистої води, немов нагадуючи шанувальникам про необхідність пити під час пандемії коронавіруса, через яку зараз весь світ сидить на карантині. До того ж Белла закинула пару фото з її фестайма з рідними і друзями, привідкривши завісу свого особистого життя.

Белла полюбляє дивувати (фото: instagram.com/bellahadid)

Не обійшлося і без звичайних, але сексуальних селфі: дівчина в купальнику і сонячних окулярах ловить сонячні промені у себе на кухні і мріє полетіти відпочивати, як тільки випаде така можливість. На інших фото вона постала практично оголена, з літньою солом'яною сумкою в руках. «Ти ідеальна», «Ми тебе обожнюємо», «Ти така гарна, вийди за мене заміж», – не вгамовуються шанувальники під постом Хадід.

Нагадаємо, що вчора у старшої сестри Белли – супермоделі Джіджі Хадід був день народження. Дівчина привітала сестру підбіркою милих фото у своїх сторіз: на знімках дві красуні зовсім ще крихти, також модель виставила спільні з сестрою фото, де вони вже старші, на роботі і відпочинку. По цій добірці видно, як дорожать сестри одне одною і які чудові взаємини між ними – справжній приклад для наслідування!