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Напівгола біля басейну: Белла Хадід похвалилася точеною фігурою в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 21:21
Напівгола біля басейну: Белла Хадід похвалилася точеною фігурою в крихітному бікіні
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель показала, як проводить карантин

Белла Хадід відома своєю любов'ю до спокусливих фотосесій і відвертих проектів. Не менше гарячих знімків є і в мікроблозі 23-річної моделі. Кілька годин тому дівчина показала нову серію подібних кадрів, а заразом розповіла, як проводить час на карантині.

Напівгола біля басейну: Белла Хадід похвалилася точеною фігурою в крихітному бікініБелла на карантині не сумує (фото: instagram.com/bellahadid)

Так, на останньому фото своєї Instagram-сторінки Белла постала в спокусливому білому бікіні. На сонячному фото вона лежить на шезлонгу, на фоні зелені і басейну, демонструючи свій залізний прес і пишні груди. На Беллі немає і краплі макіяжу: вона дивиться в камеру з легкою напівпосмішкою, поправляючи вологе волосся рукою. «Щасливиця. Отримую порцію Вітаміну D». Шанувальники, які вже скучили за подібними фото знаменитостей, відреагували досить бурхливо, називаючи Беллу «найгарнішою на світі» і «досокналою». Знайшлися й ті, хто нагадав молодшій Хадід пам'ятати про свою безпеку.

Напівгола біля басейну: Белла Хадід похвалилася точеною фігурою в крихітному бікініНапівгола біля басейну: Белла Хадід похвалилася точеною фігурою в крихітному бікініМодель розважає послідовувачів (фото: instagram.com/bellahadid)

Також Белла показала пару фото з фотосесії для грецького Vogue. Пристрасна красуня позує в досить відвертих вбраннях – червоному светрі і високих шортах, а також вільній блузі і білій міні-спідниці. На обох знімках вона постала у відвертих позах: на першому вона закинула на стіну свої нескінченні ноги, лежачи на підлозі, а на другому сидить, упершись руками в підлогу позаду себе і зігнувши ноги в колінах. Підпис до фото вона вирішила зробити веселим. «Мені нема чого робити, тож я роблю вигляд, що займаюся йогою під час карантину».

Нагадаємо, на відміну від Белли, старша сестра моделі – Джіджі Хадід – не настільки відверта. Вона рідко демонструє світу, чим займається в домашніх умовах. А якщо на її сторінці з'являються сексуальні знімки, то вони явно з робочих проектів. Не виставляє напоказ Джіджі і особисте життя. Виняток склало рідкісне фото з хлопцем моделі Зейном Маліком, яке вона в числі багатьох архівних фото виклала в мережу зовсім недавно.

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