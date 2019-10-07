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Гаряче! "Ангел" Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеною

Lite » Мода 07.10.2019 - 22:31
Гаряче! "Ангел" Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеною
Грейс Елізабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

22-річна модель рекламує нижню білизну

Грейс Елізабет стала "ангелом" Victoria's Secret зовсім недавно – омріяний титул вона отримала лише навесні. І хоча з шоу в цьому році не склалося, юна красуня не сумує, широко рекламуючи бренд як на численних заходах, так і на своїй сторінці в Instagram. У ці вихідні вона поділилася новим жарким кадром.

Гаряче! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеноюНове гаряче фото від Грейс (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Грейс приміряла чорний мереживний бюстгальтер з нової лінії Luxe Collection і трусики леопардового забарвлення з яскравою окантовкою. Спокусливий образ доповнили натуральний макіяж і нарочито розпатлана укладка. "Залишитися вдома в неділю", – написала вона провокаційний підпис. Напівоголене тіло зірки, як завжди, викликала бурхливе захоплення серед її фоловерів. "Дівчина, ти просто вогонь", "Ти королева", "Ти така гарна", "Така струнка", – пишуть вони.

Гаряче! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеноюГаряче! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеноюДівчина любить відверті зйомки (фото: instagram.com/lovegrace_e)

До речі, цей модний сезон став для красуні досить успішним. Вона брала участь у багатьох показах, включаючи Chanel, Isabel Marant, Chloé і LANVIN. Також Елізабет нещодавно стала обличчям косметичної марки Estée Lauder. Так що кар'єра її явно йде в гору. Цікаво, що сама Грейс в інтерв'ю відразу після того, як її призначили новим "ангелом" розповіла, що Victoria's Secret для неї – не межа. Дівчина дуже амбітна і навіть бачить себе, крім модельної кар'єри, у кіно. Так що не виключено, що найближчим часом ми побачимо її на великих екранах.

Гаряче! &quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Грейс Елізабет позує напівоголеною

Кар'єра Грейс йде в гору (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Починала ж Грейс, як і більшість моделей – з модельного агентства. Причому її фото туди відправила мама. За словами дівчини, вона і подумати не могла, що через пару років все так закрутиться. Її дебют на подіумі відбувся на показі Diane von Furstenberg. А через півроку вона вже приєдналася до білизняного бренду, рекламуючи лінію Pink. А про кількість обкладинок з нею, включаючи культовий Vogue, і говорити не доводиться.

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