Гаряча жінка: Ірина Шейк похвалилася розкішним тілом у новому купальнику

Ірина Шейк – активний користувач Instagram. Вона часто радує шанувальників різноманітними постами. На її сторінці завжди можна знайти масу нових кампаній, в яких вона бере участь, фото зі зйомок, подіумних луків і цілком життєвих селфі. Єдине, що не любить виставляти на показ зірка – особисте життя і сім'ю.

Вона вкрай рідко постить фото зі своїм коханим Бредлі Купером, а 2-річну дочку і зовсім приховує від чужих очей. А от тему дружби зі своїми знаменитими друзями вона просто обожнює: Ірина регулярно вітає моделей, дизайнерів та інших відомих особистостей з днем народження, згадує їх у сторіз і зізнається в любові. Тема ж взаємної прихильності спекотної красуні і Рікардо Тіші (креативний директор Burberry) і зовсім стала однією з найбільш обговорюваних тем в мережі.

Так, днями супермодель розбурхала громадськість "постільними" знімками з італійським модельєром, а кілька годин тому продовжила розпочату тему. Новий пост Ірини знову торкнувся знаменитого дизайнера. На фото Шейк позує у триколірному бікіні з новим принтом Burberry, який повною мірою демонструє розкішне тіло зірки.

Спокуслива Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Фото зроблено в кращих традиціях пляжних знімків: сонце, пісок, ніякого макіяжу, розслаблена атмосфера і сексуальна поза. Судячи з хештегів, кадр зроблений давно. "Коли ти отримуєш новий купальник від Burberry від Рікардо Тиші...", – підписала пост Ірина.

Фолловери, які обожнюють "гарячі" фото Ірини, тут же засипали її коментарями. До речі, в цей раз вони залишили тему Бредлі і переключилися на красу Ірини: "Можливо, сама гаряча жінка на планеті", "Найкрасивіший ангел", "Шикарна Ірина", "Ідеальна", "Фігура супер", "Дуже гаряча!", "Досконала"...

Треба визнати, що образ спокусливої красуні до лиця Шейк і його часто використовують знамениті бренди. Приміром, нещодавно Ірина стала обличчям нового аромату Scandal a Paris від Jean Paul Gaultier. Рекламна кампанія парфуму, знаменитого своєю чуттєвістю, в цей раз носить ще більш провокаційний характер. Так що найближчим часом ми напевно побачимо Ірину в нових сексуальних образах.

Нагадаємо, раніше "богиня кежуала" стильна Ірина Шейк блищала на обкладинці бразильського Vogue.