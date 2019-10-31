В "голій" сукні і під руку з коханим: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в розкішному вбранні блищить на червоній доріжці

Роузі-Хантінгтон-Уайтлі – знаменита модель і одна із найпопулярніших британок у світі, знімалася для всіх найкращих глянцевих журналів. Але співпрацю з Harper's Bazaar вона вважає особливою: робота саме з цим виданням послужила поштовхом для її становлення у фешн-світі. Тому вона не пропускає заходи британського Harper's Bazaar і завжди намагається підтримати улюблений глянець. На церемонію Harper's Bazaar Women of the Year Awards вона прийшла разом з коханим – голлівудським актором Джейсоном Стетхэмом, і, звичайно ж, затьмарила всіх присутніх своєю красою.

Роузі з коханим на івенті (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель обрала для знакового івенту стильне і сексуальне вбрання: чорне плаття в підлогу з незвичайним "голим" ліфом, що імітує класичний верх за допомогою блискучих плетінь і прозорих вставок. Доповнили образ туфлі на високих підборах, вишукані прикраси і невеликий сріблястий клатч. Волосся Роузі було укладене в бездоганну укладку, а макіяж, над яким працювала улюблена візажистка моделі – Ніккі Вольф, був виконаний у дусі старого Голлівуду, з млосним поглядом і яскравими губами. Роузі в цей вечір удостоїлася не тільки захоплених поглядів і уваги всіх фотографів, але і нагороди від глянцю – вона отримала титул "Вибір редакції".

Модель, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/rosiehw)

"Минула ніч була особливою на церемонії @bazaaruk «Жінка року». Спасибі @justinepicardie за вручення мені нагороди «Вибір редакції». Для мене велика честь отримати нагороду від вас. Ви були такою підтримкою і дійсно важливою частиною моєї кар'єри протягом багатьох років. Я так пишаюся обкладинками, які ми створили, але в основному це відносини, які ми будували на протязі всього досвіду. Бути на обкладинці Harper's – це завжди момент "ущипніть мене". Коли я була ще юною дівчиною і мріяла про кар'єру в моді, сторінки цього журналу служили джерелом невичерпного натхнення і творчості для мене, і донині я відчуваю те ж саме. Я так схвильована, щоб слідувати за вами на будь-яку вашу авантюру, і ви можете розраховувати на мене, щоб повернути ту ж любов і підтримку, яку ви завжди надавали мені", – написала молода мама в своєму мікроблозі.

Роузі на розкішному вечорі (фото: instagram.com/rosiehw)

Крім Роузі і Джейсона, івент відвідали маса інших знаменитостей: Хелена Бонем Картер, яка прикрасила останню обкладинку глянцю іотримала нагороду "Британська ікона", Алекса Чанг, Рут Вілсон, а також Кейт Бланшетт, яка, до речі, і отримала головну нагороду вечора – титул "Жінка року".