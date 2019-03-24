Голлівудська зірка засвітилася в розкішному платті-вишиванці від українського дизайнера

Українські бренди продовжують підкорювати світові ринки, і все частіше в нарядах від вітчизняних дизайнерів можна помітити всесвітньо відомих знаменитостей. Однією з них стала і голлівудська актриса Демі Мур, яка була помічена в розкішному платті-вишиванці від Vita Kin.

В чудовому вбранні вона відвідала вечірку в честь 10-ї річниці весілля свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса з його другою дружиною Еммою Хемінг.

56-річна Демі з'явилася там у розкішній жовтій з білою вишивкою сукні з колекції українського дизайнера. Яскравий образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами, а довге волосся залишила розпущеним.

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

На події також були присутні доньки 64-річного Брюса Вілліса від шлюбу з Демі Мур – 30-річна Румер, 27-річна Скеаут Лара та 25-річна Таллула. Румер опублікувала загальне фото на своїй сторінці в Instagram.

Фото: (instagram.com/rumerwillis)

Дівчата із задоволенням спілкувалися з усіма гостями і навіть заспівали під гітару. Вони також дружать з дочками актора від другого шлюбу - малятами Евелін і Мейбл. До речі, Брюс і Емма повторно обмінялися клятвами вірності.

Нагадаємо, що Брюс Вілліс і Демі Мур були одружені з листопада 1987 року і до жовтня 2000 року. Після розлучення актриса взяла опіку над трьома дітьми, проте залишилася в хороших відносинах з екс-чоловіком.

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