Бездоганний nude: Кім Кардашян показала, як швидко зробити натуральний макіяж на кожен день

Зірка записала нове відео
Кім Кардашьян належить до числа знаменитостей, які не перестають наносити мейк-ап навіть на карантині. Більше того – 39-річна красуня намагається навчити своїм перевіреним технікам та численних шанувальників. Так, нещодавно Кім показала, як зробити свій фірмовий виразний контуринг. А тепер вирішила піти далі, записавши туторіал для створення легкого nude. Такий макіяж відмінно підійде на кожен день. А тому відео дійсно корисне. Надихаємося!
i'm walking you step-by-step through a quick and natural makeup routine for staying home. (With unexpected cameo from North) i'm using some of my @kkwbeauty essentials: -Liquid Concealer in shade 7 -Baking Powder in shade 2 -Crème Contour & Highlight Set in Medium -Powder Contour & Highlight Palette in Medium -Classic Shimmers Blush Palette -Mascara -Nude 1.5 Lip Liner -90's Icon Matte Lipstick -Brightening Powder in shade 2
Чергове відео від Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)
Під час запису ролика в кадрі раз з'являлася старша дочка зірки – 6-річна Норт. Зіркова мама спочатку займала дитину питаннями, а потім жартома поскаржилася, що не може знайти спокою навіть у гостьовій ванній, куди вона вирушила записувати відео. А після створення макіяжу пожартувала, що в такому гламурному карантинному образі збирається йти на кухню. Що ж, Кім вдалося не тільки навчити фанатів фарбуватися, але й розвеселити!