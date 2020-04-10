ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бездоганний nude: Кім Кардашян показала, як швидко зробити натуральний макіяж на кожен день

Lite » Краса 10.04.2020 - 18:23
Бездоганний nude: Кім Кардашян показала, як швидко зробити натуральний макіяж на кожен день
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка записала нове відео

Кім Кардашьян належить до числа знаменитостей, які не перестають наносити мейк-ап навіть на карантині. Більше того – 39-річна красуня намагається навчити своїм перевіреним технікам та численних шанувальників. Так, нещодавно Кім показала, як зробити свій фірмовий виразний контуринг. А тепер вирішила піти далі, записавши туторіал для створення легкого nude. Такий макіяж відмінно підійде на кожен день. А тому відео дійсно корисне. Надихаємося!

Чергове відео від Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)

  1. Отже, після нанесення тону Кім проходиться коректором для лиця по контуру.
  2. Потім за допомогою консилера висвітлює зону під очима, також ставить відблиски між брів і біля крил носа. Розтушовує лінії з допомогою б'юті-блендера.
  3. За допомогою світлого відтінку пудри ще сильніше висвітлює зону під очима.
  4. Брови зірка добре розчісує олівцем і ретельно промальовує, роблячи лінію розмашисто.
  5. Олівцем-коректором робить контуринг, роблячи ніс візуально вужчим, а вилиці – чіткішими. Потім наносить легкий шар хайлайтера.
  6. На яблучка щік наносить рум'яна.
  7. Вії вона закручує. З допомогою палетки натуральних тіней відтіняє верхні повіки, розтушувавши їх по складці повік. Нижні повіки підкреслює іншим відтінком, більш натуральним. І наосить свою улюблену туш.
  8. І останній крок – губи. Спочатку зірка наносить хайлайтер, потім промальовує контур олівцем, виходячи за природну лінію. А зверху – помаду улюбленого відтінку.
  9. В кінці Кім завдає ще один шар пудри під очі.

Під час запису ролика в кадрі раз з'являлася старша дочка зірки – 6-річна Норт. Зіркова мама спочатку займала дитину питаннями, а потім жартома поскаржилася, що не може знайти спокою навіть у гостьовій ванній, куди вона вирушила записувати відео. А після створення макіяжу пожартувала, що в такому гламурному карантинному образі збирається йти на кухню. Що ж, Кім вдалося не тільки навчити фанатів фарбуватися, але й розвеселити!

Полуобнаженая у воді: Кім Кардашян показала розкішне тіло в пікантному вбранні Божевільно красива: Кім Кардашьян демонструє апетитні форми в ефектному вбранні
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся