Бездоганний nude: Кім Кардашян показала, як швидко зробити натуральний макіяж на кожен день

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка записала нове відео

Кім Кардашьян належить до числа знаменитостей, які не перестають наносити мейк-ап навіть на карантині. Більше того – 39-річна красуня намагається навчити своїм перевіреним технікам та численних шанувальників. Так, нещодавно Кім показала, як зробити свій фірмовий виразний контуринг. А тепер вирішила піти далі, записавши туторіал для створення легкого nude. Такий макіяж відмінно підійде на кожен день. А тому відео дійсно корисне. Надихаємося!

Чергове відео від Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)

Отже, після нанесення тону Кім проходиться коректором для лиця по контуру. Потім за допомогою консилера висвітлює зону під очима, також ставить відблиски між брів і біля крил носа. Розтушовує лінії з допомогою б'юті-блендера. За допомогою світлого відтінку пудри ще сильніше висвітлює зону під очима. Брови зірка добре розчісує олівцем і ретельно промальовує, роблячи лінію розмашисто. Олівцем-коректором робить контуринг, роблячи ніс візуально вужчим, а вилиці – чіткішими. Потім наносить легкий шар хайлайтера. На яблучка щік наносить рум'яна. Вії вона закручує. З допомогою палетки натуральних тіней відтіняє верхні повіки, розтушувавши їх по складці повік. Нижні повіки підкреслює іншим відтінком, більш натуральним. І наосить свою улюблену туш. І останній крок – губи. Спочатку зірка наносить хайлайтер, потім промальовує контур олівцем, виходячи за природну лінію. А зверху – помаду улюбленого відтінку. В кінці Кім завдає ще один шар пудри під очі.

Під час запису ролика в кадрі раз з'являлася старша дочка зірки – 6-річна Норт. Зіркова мама спочатку займала дитину питаннями, а потім жартома поскаржилася, що не може знайти спокою навіть у гостьовій ванній, куди вона вирушила записувати відео. А після створення макіяжу пожартувала, що в такому гламурному карантинному образі збирається йти на кухню. Що ж, Кім вдалося не тільки навчити фанатів фарбуватися, але й розвеселити!