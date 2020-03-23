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Спокусливі сестрички: Кайлі і Кендалл Дженнер підкорили розкішними фігурами в ефектних вбраннях

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 21:23
Спокусливі сестрички: Кайлі і Кендалл Дженнер підкорили розкішними фігурами в ефектних вбраннях
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчата показали спільне фото

Кайлі Дженнер, схоже, також втомилася сидіти вдома. 22-річна мільярдерка так звикла до постійних робочих проектів, зйомок і зміни образів, що перебування на карантині їй явно в тягар. Так, ще пару днів тому вона створила пост, де запитує у шанувальників поради по фільмах. До речі, навіть вдома дівчина намагається приділяти своїм образам максимум уваги. Так, на фото вона красується в чорному облягаючому по всій фігурі комбінезоні з горлом. Волосся прибрала в гладку зачіску, а завершила все виразним макіяжем. Вийшло стильно і спокусливо.

Спокусливі сестрички: Кайлі і Кендалл Дженнер підкорили розкішними фігурами в ефектних вбранняхКайлі на карантині (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому невгамовна красуня вирішила додати фото ще більш «гаряче». Кайлі опублікувала кадр, де позує зі старшою на пару років сестрою – Кендалл. Обидві вони приміряли однакові білі топи, які відмінно підкреслили апетитны груди дівчат і і золотистий відтінок їх шкіри. Як Кайлі, так і Кендалл зробили яскравий макіяж з чітко окресленими бровами і чуттєвими губами.

Спокусливі сестрички: Кайлі і Кендалл Дженнер підкорили розкішними фігурами в ефектних вбраннях

Кайлі і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

У підпису Дженнер позначила, що знімок зроблений раніше. Виглядають знаменита модель і успішна бізнесвумен ефектно і незвично. Фото припало до душі і численним фоловерам, і членам сім'ї. Так, Хлої написала: «Я так сумую за нами». По всій видимості, натякаючи на вимушене сидіння вдома.

Спокусливі сестрички: Кайлі і Кендалл Дженнер підкорили розкішними фігурами в ефектних вбраннях

Стормі з мамою дивиться фільми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Треба зазначити, що Кендалл – одна з найбільш неактивних мережі сестер. 24-річна красуня вкрай рідко постить щось і практично завжди її пости носять скоріше робочий характер. Вона не розповідає про особисте життя, даючи шанувальникам робити свої припущення. При цьому кількість пслыдовувачыв у довгоногої красуні тільки додається. Зараз за нею стежить більше 125 мільйонів чоловік.

Але лідирує, зрозуміло, Кайлі з її 167-ма мільйонами. Втім, це не дивно. Кайлі, на відміну від сестри, намагається розповідати фоловерам буквально кожен свій крок. Наприклад, пару годин тому в її сторіз з'явилися фото з 2-річною донькою. «Фільми весь день з Стормі і Дональдом Даком. Все моє життя зараз», – написала Кайлі.

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Новини України Кайли ДженнерКендалл Дженнер
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