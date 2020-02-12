ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Lite » Мода 12.02.2020 - 18:49
Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі
Королева Летиція

Королева Іспанії продемонструвала ідеальне відчуття стилю

Королева Летиція вирішила перевершити саму себе. Королева-консорт Іспанії не перестає захоплювати шанувальників монаршої сім'ї своєю активністю і виконанням соціального боргу. Нещодавно Летиція взяла участь в офіційному заході, приуроченому до Дня безпечного інтернету. Тоді перед десятками гостей Її Королівська Високість з'явилася в ідеальному діловому образі в стриманих тонах - асиметрична картата спідниця і атласна блуза. Новий образ дружини Філіпа IV вийшов більш яскравим, але не менш діловим.

Так, 12 лютого Летиція вирушила у Валенсію, де відбулася урочиста церемонія вручення премії "Принцеси Жирони" за кращі наукові дослідження. Церемонія пройшла в стінах Політехнічного університету Валенсії. Головною гостею заходу була, звичайно ж, королева-консорт Іспанії, яка і вручила премії переможцям, обдаровуючи їх також напутніми словами.

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Королева Летиція в костюмі BOSS (скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana)

Хоч церемонія і носила офіційний характер, Летиція віддала перевагу більш розслабленому аутфіту в ніжно-рожевих тонах. Основа образу - брючний костюм з подовженим блейзером від шведського бренду BOSS. Заправлена в брюки шовкова білосніжна сорочка зі складками на грудях. Звернемо увагу, що брюки зі стрілками підкреслили струнку фігуру 47-річної королеви Іспанії.

Вишуканий образ довершують лаковані човники мерехтливого відтінку на тонкій шпильці. З прикрас Летиція обрала мініатюрні сережки-гвоздики. Акцент в макіяжі, як завжди, зроблений на виразні очі. А волосся акуратно укладене з боків.

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

На цей раз Летиція зробила сольний вихід. Тим часом її чоловік зайнятий іншим світським заходом. Філіп IV був присутній в іспанському місті Алькала-де-Енарес. Тут проходила VIII церемонія вручення премії короля Іспанії з прав людини Асоціації співробітництва та зусиль (ACOES) Гондурасу.

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Король Філіп IV на церемонії вручення VIII премії короля Іспанії з прав людини (скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana)

Нагадаємо, раніше королева Летиція і король Філіп з дочками вперше за 10 років оновили сімейний фотоальбом. Принцеси неймовірно схожі на свою красуню-маму.

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю Фотограф з України зняла 71-річну маму Ілона Маска в стильній фотосесії для Google
Новини України образКоролева Летиція
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся