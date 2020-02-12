Їй усе до лиця: королева Летиція підкорила витонченою фігурою в пудровом брючному костюмі

Королева Летиція

Королева Іспанії продемонструвала ідеальне відчуття стилю

Королева Летиція вирішила перевершити саму себе. Королева-консорт Іспанії не перестає захоплювати шанувальників монаршої сім'ї своєю активністю і виконанням соціального боргу. Нещодавно Летиція взяла участь в офіційному заході, приуроченому до Дня безпечного інтернету. Тоді перед десятками гостей Її Королівська Високість з'явилася в ідеальному діловому образі в стриманих тонах - асиметрична картата спідниця і атласна блуза. Новий образ дружини Філіпа IV вийшов більш яскравим, але не менш діловим.

Так, 12 лютого Летиція вирушила у Валенсію, де відбулася урочиста церемонія вручення премії "Принцеси Жирони" за кращі наукові дослідження. Церемонія пройшла в стінах Політехнічного університету Валенсії. Головною гостею заходу була, звичайно ж, королева-консорт Іспанії, яка і вручила премії переможцям, обдаровуючи їх також напутніми словами.

Королева Летиція в костюмі BOSS (скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana)

Хоч церемонія і носила офіційний характер, Летиція віддала перевагу більш розслабленому аутфіту в ніжно-рожевих тонах. Основа образу - брючний костюм з подовженим блейзером від шведського бренду BOSS. Заправлена в брюки шовкова білосніжна сорочка зі складками на грудях. Звернемо увагу, що брюки зі стрілками підкреслили струнку фігуру 47-річної королеви Іспанії.

Вишуканий образ довершують лаковані човники мерехтливого відтінку на тонкій шпильці. З прикрас Летиція обрала мініатюрні сережки-гвоздики. Акцент в макіяжі, як завжди, зроблений на виразні очі. А волосся акуратно укладене з боків.

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

На цей раз Летиція зробила сольний вихід. Тим часом її чоловік зайнятий іншим світським заходом. Філіп IV був присутній в іспанському місті Алькала-де-Енарес. Тут проходила VIII церемонія вручення премії короля Іспанії з прав людини Асоціації співробітництва та зусиль (ACOES) Гондурасу.

Король Філіп IV на церемонії вручення VIII премії короля Іспанії з прав людини (скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana)

Нагадаємо, раніше королева Летиція і король Філіп з дочками вперше за 10 років оновили сімейний фотоальбом. Принцеси неймовірно схожі на свою красуню-маму.