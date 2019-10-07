"Це законно?" Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019

Тіна Кароль регулярно своїх шанувальників з розуму, з'являючись на сторінках соцмережі в яскравих вбраннях і відвертих образах. Вони з нетерпінням чекають нових випусків проекту Танці з зірками 2019, щоб оцінити новий запаморочливий образ поп-діви. Так, під час сьомого прямого ефіру вона з'явилася перед глядачами в розкішному ансамблі від лондонського бренду David Koma з нової колекції осінь-зима 2019.

Співачка буквально закидала Instagram спокусливими фото в сексуальному комплекті – оригінальному "дзеркальному" топі, розшитому перлами, з баскою і спідниці-максі з пікантним високим розрізом до стегна. До речі, в аналогічному вбранні на одному зі світських заходів з'явилася і співачка Сіара.

Фото: співачка Сиара (instagram.com/davidkomalondon)

Тіна доповнила ансамбль класичними чорними туфлями на підборах. Її волосся було укладене в пишну зачіску з пружних голлівудських локонів. Виразний макіяж з акцентом на очі надав особливого магнетизму погляду поп-діви.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в повний захват від фотосету зірка, тим більше раніше вона не публікувала знімки своїх образів в такій кількості.

Яка гарна

Супер!

Це взагалі законно?

Яка гарна, яка фігурка божественна, яка краса, солоденька Тіна

Дівчина, ви сліпучі!

Така прекрасна юна леді

Запаморочлива краса

Неперевершена красуня! Який коктейль краси, жіночності, великого розуму, таланту! Дівочий ідеал!

Пристрасна

Гаряча штучка ця Тіна Григорівна

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль підкорила блискучим оригінальним вбранням "камуфляжного" кольору, в якому виступила на концерті, присвяченому Дню вчителя.

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила розкішним луком у вечірньому вбранні на шостому ефірі Танців з зірками 2019.