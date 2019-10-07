"Це законно?" Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019

Співачка буквально закидала мережу фото в спокусливому вбранні
Тіна Кароль регулярно своїх шанувальників з розуму, з'являючись на сторінках соцмережі в яскравих вбраннях і відвертих образах. Вони з нетерпінням чекають нових випусків проекту Танці з зірками 2019, щоб оцінити новий запаморочливий образ поп-діви. Так, під час сьомого прямого ефіру вона з'явилася перед глядачами в розкішному ансамблі від лондонського бренду David Koma з нової колекції осінь-зима 2019.
Співачка буквально закидала Instagram спокусливими фото в сексуальному комплекті – оригінальному "дзеркальному" топі, розшитому перлами, з баскою і спідниці-максі з пікантним високим розрізом до стегна. До речі, в аналогічному вбранні на одному зі світських заходів з'явилася і співачка Сіара.
Фото: співачка Сиара (instagram.com/davidkomalondon)
Тіна доповнила ансамбль класичними чорними туфлями на підборах. Її волосся було укладене в пишну зачіску з пружних голлівудських локонів. Виразний макіяж з акцентом на очі надав особливого магнетизму погляду поп-діви.
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники прийшли в повний захват від фотосету зірка, тим більше раніше вона не публікувала знімки своїх образів в такій кількості.
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Раніше Тіна Кароль підкорила блискучим оригінальним вбранням "камуфляжного" кольору, в якому виступила на концерті, присвяченому Дню вчителя.
Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила розкішним луком у вечірньому вбранні на шостому ефірі Танців з зірками 2019.