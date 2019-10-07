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"Это законно?" Тина Кароль ошеломила роскошным декольте на Танцах со звездами 2019

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Певица буквально забросала сеть фото в соблазнительном наряде

Тина Кароль регулярно своим поклонников с ума, появляясь на страницах в соцсети в пикантных нарядах и откровенных образах. Они с нетерпением ждут новых выпусков проекта Танцы со звездами 2019, чтобы оценить новый умопомрачительный образ поп-дивы. Так, во время седьмого прямого эфира она появилась перед зрителями в роскошном ансамбле от лондонского бренда David Koma из новой коллекции осень-зима 2019.

Певица буквально забросала Instagram соблазнительными фото в сексуальном комплекте – оригинальном "зеркальном" топе, расшитом жемчугом, с баской и юбке-макси с пикантным высоким разрезом до бедра. Кстати, в аналогичном наряде на одном из светских мероприятий появилась и певица Сиара.

Фото: певица Сиара (instagram.com/davidkomalondon)

Тина дополнила ансамбль черными классическими туфлями на каблуке. Ее волосы были уложены в пышную прическу из упругих голливудских локонов. Выразительный макияж с акцентом на глаза придал особого магнетизма взгляду поп-дивы.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в полный восторг от фотосета звезда, тем более раньше она не публиковала снимки своих образов в таком количестве.

  • Какая красивая
  • Супер!
  • Это вообще законно?
  • Какая красивая, какая фигурка божественная, какая прелесть, сладенькая Тина
  • Девушка, вы ослепительны!
  • Така прекрасна юна леді
  • Сногсшибательная красота
  • Невероятная красотка! Какой коктейль красоты, женственности, великого ума, таланта! Девичий идеал!
  • Страстная
  • Горячая штучка эта Тина Григорьевна

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль покорила блестящим оригинальным нарядом "камуфляжного" цвета, в котором выступила на концерте, посвященном Дню учителя.

Напомним, что Тина Кароль соблазнила роскошным луком в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами 2019.

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