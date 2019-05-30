Оце так розтяжка! Брітні Спірс показала комплекс вправ для ідеального тіла

Брітні Спірс, яка днями показала розкішну фігуру в спокусливому бікіні, не втомлюється вражати шанувальників. Знаменита співачок і, до речі, мама двох дітей, регулярно показує цілі комплекси силових вправ.

Брітні Спірс радує шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і спортивною формою (фото: instagram.com/britneyspears)

А кілька годин продемонструвала ролик елементи йоги. Він складається з серії асан, у яких Брітні показала не тільки підтягнуті ноги, сталевий прес і підкачані руки, але і неймовірну гнучкість і розтяжку. У перервах Спірс також виконує прості, але дієві вправи: махи ногами, присідання і серію хвилеподібних рухів для спини.

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Брітні Спірс поділилася новим відео з вправами (відео: instagram.com/britneyspears)

Щоб максимально підкреслити свою красу і сексуальність, 37-річна зірка приміряла білий топ, ультракороткі червоні шорти і рожеві кросівки. Шанувальники, які радіють, що їх зірка нарешті повернулася у форму, не втомлюються коментувати і хвалити її.

О боже, у мене пропав апетит

Тіло богині

Запрошення на фітнес

Королева гнучкості

Спасибі за мотивацію, королева!

Дуже зрозумілі вправи

Я такий щасливий, що ти стала постити фото і відео щодня

Лайфстайл багатих і знаменитих

Могла б ти, будь ласка, постити такі відео щодня?

Ти кращий поп-артист і приклад для всіх!

Твоя розтяжка – це щось дивовижне

Співачка любить надихати шанувальників своїми заняттями (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, Брітні також багато уваги приділяє своєму харчуванню. І варто відзначити, що дівчина періодично постить свіжі салати, фрукти і овочі. А ось шкідливостей на зразок гамбургерів або картоплі фрі на її сторінці не знайти. В інтерв'ю вона зізналася, що саме грамотно складене меню та фізична активність в свій час допомогли їй скинути зайві кілограми. До того ж такий режим, безумовно, впливає і на внутрішній настрій. І судячи з того, що Брінті натхненна і нарешті після всіх хвилювань, що випали на її частку, виглядає щасливою, вона на вірному шляху.