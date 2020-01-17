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Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму

Lite » Мода 17.01.2020 - 12:45
Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму
Дженніфер Еністон (колаж: РБК-Україна)

Схоже, Еністон намагалася залишитися непоміченою, але не тут то було

Вже в наступному місяці, 11 лютого Дженніфер Еністон відзначити своє 51-річчя. Проте актриса залишається на піку не тільки популярності, але й краси! Навіть більше - в 2019 році Джен перенесла "другу хвилю слави", зареєструвавшись в середині жовтня в мережі instagram. Вау-ефекта, який послідував за цим, здається, не очікувала навіть сама Еністон. Всього за добу на її блог підписалося більше 1 млн людей, що вже стало рекордом мережі по швидкості підписки. На даний момент більше 24 млн підписників. І популярність героїні серіалу "Друзі" продовжує зростати.

Папараці вистежують ледь не кожен новий вихід актриси. А модні ЗМІ поспішають зафіксувати кожен її образ.

Так, днями екс-дружина Бреда Пітта відвідала студію зоряного косметолога Шані Дарден в Беверлі-Хіллз. Актриса дуже скрупульозно стежить за своїм харчування і підтриманням молодості! Еністон практикує інтервальне голодування. І до речі, в салонних процедурах актриса невибаглива. Вона віддає перевагу мікротоковій підтяжці обличчя CACI Microlift, а також відвідує процедури ультразвукової та лазерної терапії.

Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму

Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму

Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму

Скріншоти: instagram.com/jenniferaniston_italy

Виходячи з кабінету косметолога зірка "Друзів" намагалася залишитися непоміченою. Однак її впізнали навіть за чорними сонцезахисними окулярами. Нові фото Джен блискавично розлетілися в американських ЗМІ. А від fashion-журналістів не вислизнув її повсякденний аутфіт.

Образ Еністон точно не видавав в ній кумира мільйонів і кінодіву. Актриса вибрала об'ємний сірий кашеміровий светр з високим горлом - від бренду Rejina Pyo. До речі, вартість такої обновки становить $645.

Дженніфер Еністон в бабусиному светрі за $645 показала повсякденний образ на зиму

Образ довершують облягаючі чорні штани, які зайвий раз підкреслюють стрункі форми 50-річної Еністон. А також білі лофери.

Зазначимо, Дженніфер впевнена, що краса починаються зсередини.

  • "У нас є єдине тіло, яке нам дають, і ми повинні ставитися до нього з увагою і пам'ятати про те, що ми їмо і як ми дбаємо про свою шкіру. Тому вкрай важливо добре виспатися вночі, точно так само, як і зволожувати її водою. Це забезпечує додаткове сяйво шкіри", — розповіла вона Vogue.

А поради "вічної молодості" від Еністон включають в себе всім відомі, але дієві правила: більше води, повноцінний і якісний сон, сонцезахисні креми.

Нагадаємо, раніше 50-річна Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула на нові відносини.

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