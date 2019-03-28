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Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектною сукнею з пікантним розрізом

Lite » Мода 28.03.2019 - 13:04
Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектною сукнею з пікантним розрізом
Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Знаменита модель блищала в стильному образі на світському заході

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, яка раніше знялася в незвичайному фотосеті для Vogue, активно пропагує бодипозитив і на власному прикладі показує, що можна любити себе і бути щасливою і затребуваною, навіть якщо ти не самого маленького розміру. 31-річна Ешлі пишається своїми пишними формами і регулярно демонструє їх в облягаючих сукнях та купальниках.

Так, на фінал шоу Lifetime American Beauty Star вона прийшла в ефектному сріблястому платті з глибоким декольте і високим розрізом на стегні, яке підкреслило її апетитну фігуру. Грем доповнила образ босоніжками на високому каблуці.

Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектною сукнею з пікантним розрізом

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

"Дякую, що дивилися! Такий приголомшливий сезон", - поділилася модель у підписі до публікації з фото.

Підписники залишили безліч захоплених коментарів, називаючи Ешлі красунею і королевою.

 

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Зазначимо, що Грем прославилася як пишнотіла модель, яка однією з перших прикрасила обкладинки культових глянців на кшталт Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Elle UK та інших.

Нагадаємо, раніше знаменита модель plus size Ешлі Грем показала пишні форми в нижній білизні. Вона запустила власну лінію нижньої білизни в співпраці з Addition Elle.

Ми також повідомляли, що пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила апетитні форми в купальнику.

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