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Эшли Грэм подчеркнула пышные формы эффектным платьем с пикантным разрезом

Lite » Мода 28.03.2019 - 13:04
Эшли Грэм подчеркнула пышные формы эффектным платьем с пикантным разрезом
Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Знаменитая модель блистала в стильном образе на светском мероприятии

Известная американская модель формата plus size Эшли Грэм, которая ранее снялась в необычном фотосете для Vogue, активно пропагандирует бодипозитив и на собственном примере показывает, что можно любить себя и быть счастливой и востребованной, даже если ты не самого маленького размера. 31-летняя Эшли гордится своими пышными формами и регулярно демонстрирует их в облегающих нарядах и купальниках.

Так, на финал шоу Lifetime American Beauty Star она пришла в эффектном серебристом платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру. Грэм дополнила образ босоножками на высоком каблуке.

Эшли Грэм подчеркнула пышные формы эффектным платьем с пикантным разрезом

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

"Спасибо, что смотрели! Такой потрясающий сезон", - поделилась модель в подписи к публикации с фото.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев, называя Эшли красоткой и королевой.

 

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Отметим, что Грэм прославилась как пышнотелая модель, которая одной из первых украсила обложки культовых глянцев вроде Elle Quebec, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle UK и других. 

Напомним, ранее знаменитая модель plus size Эшли Грэм показала пышные формы в нижнем белье. Она запустила собственную линию нижнего белья в сотрудничестве с Addition Elle.

Мы также сообщали, что пышнотелая модель Эшли Грэм засветила аппетитные формы в купальнике.

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