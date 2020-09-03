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Емілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезону

Четвер 03 вересня 2020 21:21
Емілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезону
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Зірка випустила нову колекцію

Емілі Ратаковскі – одна з найбільш «гарячих» дівчат мережі – знову взялася за залучення клієнтів до свого бренду. Дівчина випустила нову колекцію, у яку увійшли міні-сукні з трендовим принтом – у великий горох і анімалістичний, а також кроп-топи на широких бретельках. Всі речі створені з єдиним гаслом: підкреслити красу жіночого тіла, зробивши свою володарку привабливою і стильною. Як і сама натхненниця Inamorata – Емілі Ратаковскі. Першої моделі приміряла, зрозуміло, сама вона.

Емілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезонуЕмілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезону

У новій колекції Емілі використовувала трендовий принт (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inamoratawoman)

На своїй сторінці в Instagram дівчина з'явилася відразу в кількох образах. Доповнили їх великі сережки-кільця, спортивне взуття, а також інші аксесуари. Зачіску їй зробили високу, зібравши волосся на потилиці в зухвалий пучок і випустивши кілька пасом біля обличчя. Макіяж постаралися зробити легким, але максимально виразним. Вийшло, як завжди, стильно і незвично.

Емілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезонуЕмілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезонуЕмілі Ратаковскі демонструє розкішне тіло в сукні з наймоднішим принтом сезону

Ратаковскі продемонструвала ідеальне тіло (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inamoratawoman)

«...Я так довго працювала над цією колекцією, і я так рада, що ви всі НАРЕШТІ її одягнете. Шовкові сукні і топи, в яких ви будете жити. Вже доступні. Посилання в біографії!», – написала натхненна своєю новою роботою Емілі. Шанувальники у відповідь просто засипали її захопленнями і палаючими емодзі. Так що колекція буде мати. Потрібно визнати: Емілі вміє продавати, використовуючи свою Instagram-славу в інтересах бізнесу.

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Новини України модельЭмили Ратаковски
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