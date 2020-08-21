Пляжна красуня: Емілі Ратаковскі вміло підкреслила досконале тіло і шоколадний загар

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель вчить складати ідеальні образи літні

Емілі Ратаковскі представила новинку свого бренду Inamorata. Тепер асортимент марки розширився від купальників, костюмів для дома і спортивних речей до спокусливих топів, які можуть стати відмінним доповненням будь-якого літнього образу. Кроп-топ блакитного відтінку з яскравими вкрапленнями Емілі одягла з класичними блакитними джинсами з високою посадкою. За допомогою такого образу гарячій красуні вдалося відмінно підкреслити спокусливі вигини і форми свого тіла, а також шоколадний загар.

Емілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Волосся, яке після фарбування тому в брюнетку стало рудуватого відтінку, вона розпустила, злегка розтріпавши. Макіяж зробила яскравий і чуттєвий. Останній штрих – великі сережки-кільця і золотий ланцюжок-підвіска. Шанувальники просто засипали зірку приємними словами і вогненними коментарями.

Емілі Ратаковскі вміє продавати (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковскі представила цілу серію фото в такому образі, заодно прорекламувавши новинку і направивши своїх шанувальників на сторінку бренду за покупками. До речі, на ній уже набралося більше 600 000 фоловерів. Що тільки підтверджує: Емілі – відмінна бізнесвумен, яка не дарма отримала визнання за свої таланти і навіть нагороди від визнаних видань.

Нагадаємо, раніше Ратаковскі показала, як легко скласти бездоганний комфортний трендовий образ для прогулянок і подорожей. Костюми в спортивному стилі, які включають топи, брюки і шорти, вона пропонує носити всюди, куди забажає, а не тільки в спортзал.