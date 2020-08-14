Спокуслива спортсменка: Емілі Ратаковскі похвалилася ідеальним тілом в трендовому образі

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

І залізним пресом

Емілі Ратаковскі по праву вважається однією з найстильніших знаменитостей в мережі. Дівчина, яка кілька років тому взялася за розробку речей власного бренду, вже встигла здобути славу удачливої бізнесвумен. Що не дивно. Особливе чуття на потреби клієнток, а також видатні зовнішні дані гарячої брюнетки, за допомогою яких вона успішно просуває свої речі в мережі, допомагають її марці Inamorata залишатися на плаву навіть в умовах загальної кризи.

Нова спортивна колекція Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Цього разу Емілі зробила акцент на лінії спортивних речей. Правда, вона пропонує їх носити не тільки під час занять. Комфортні і в той же час спокусливі, спортивні речі зараз складають базу луків на кожен день. Само собою, в поїздках і подорожах вони будуть також актуальними. Щоб повідомити про надходження речей на своєму сайті, дівчина зняла масу кадрів на березі океану, примірявши трендові образи з власної колекції.

Емілі сама рекламує новинки свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Кроп-топи і спортивні штани різних відтінків, подовжені шорти з фірмовим принтом, створеним спеціально для бренду, – всі речі виглядають на стрункій фігурі Ратаковскі просто відмінно. Її залізний прес, пишні груди і точені руки і ноги просто звели з розуму прихильників. Вони заходилися писати, як відмінно виглядає дівчина, а також хвалити речі. Що ж, колекцію явно чекає успіх.

До речі, на пляж 29-річна красуня взяла і свого улюбленця, якого вони з чоловіком Себастьяном називають сином – пса Коломбо. А знімав дівчину, швидше за все, сам люблячий чоловік, який є автором багатьох фотосесій своєї знаменитої дружини.