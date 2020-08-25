Напівгола Емілі Ратаковскі розбурхала мережа відвертими домашніми фото

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала домашній лук

Емілі Ратаковскі вміє навіть простий домашній образ зробити стильним, а головне – спокусливим. Що і довела модель кілька годин тому. Дівчина запостила серію кадрів, на яких постала в домашній обстановці. Вона сидить за столом, одягнена в яскраво-жовті шорти, а також білий топ на тонких бретельках, крізь який відмінно проглядаються апетитна груди популярної в мережі красуні. Макіяж Ратаковскі нанесла нейтральний, а волосся зібрала в недбалий пучок.

Емілі в с домашньому образі (фото: instagram.com/emrata)

Виглядає вона злегка сонною, що і підтвердив підпис до посту. Емілі написала всього одне слово: «Понеділок», а до нього додала «сонний» хештег. Такі милі домашні фото дуже вразили фанатів. Але ще більше – напівоголене тіло Ратаковскі. Шанувальники відзначили, що виглядає дівчина просто приголомшливо, а її ідеальна фігура, як завжди – вище всяких похвал.

Емілі обожнює сміливі фото (фото: instagram.com/emrata)

До речі, раніше Емілі продемонструвала фото, на якому постала повністю голою. Вона лежить у ліжку, повернувшись до камери спиною. Таким чином вона хотіла показати, в першу чергу, напис на попереку – Inamorata. Але заразом «засвітила» і звабливий вигин спини, тонку талію і свої округлі сідниці. «Хотілося б мені сказати вам, що вона справжня», – написала зірка, маючи на увазі, що татуювання з назвою її власного бренду, якою вона прикрасила себе, була перекладна.