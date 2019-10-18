Олена Зеленська показала ідеальний total look: ще більше фото

Олена Зеленська - ідеальна перша леді, яку обожнюють як за бажання змінити ситуацію в країні на краще та активну участь у численних починаннях, так і за почуття стилю. Днями дружина президента України вирушила до Риги. У Латвії відбувся ряд важливих зустрічей. І хоча перші фото з цієї поїздки вже облетіли мережу, тільки сьогодні, 18 жовтня, Олена сама поділилася масою кадрів. Вона також розповіла свої враження від поїздки.

Олена Зеленська в Литві (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Тут просто неможливо не бути здоровим! Таке враження залишилося у мене після відвідання середньої школи № 49 в Ризі. Я приїхала в цей заклад, щоб ознайомитись з латвійським підходом до організації шкільного харчування та фізичного виховання дітей. А приїхала повна натхнення і нових ідей! Я вже писала, що разом з профільними міністерствами та громадськими активістами працюю над проектом поліпшення системи шкільного харчування. Удосконалення уроків фізичного виховання в українських школах - ще одне пріоритетне завдання, яке разом зі здоровим харчуванням допоможе зберегти здоров'я українців з дитинства. Буду тримати вас в курсі)».

Олена жіночному образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для цього візиту Олена змінила своєї любов до брючним костюмам. Вона одягла максимально жіночний total look: довгу, злегка розкльошені спідницю і приталений піджак світло-сірого відтінку. Доповнили їх туфлі на невисокому каблуці, маленький чорний клатч, золотий ланцюжок і лаконічні сережки. Такий ніжний і елегантний образ припав до душі численним шанувальникам знаменитої красуні. Послідовувачі в Instagram не втомлюються захоплюватися красою і вмінням обрати вбрання першої леді.

До речі, Олена Зеленська обожнює вбрання в приглушених і ніжних тонах. Приміром, під час поїздки в Америку вона продемонструвала відразу кілька подібних ансамблів - в пудрово-рожевому і блакитному. Треба визнати, вони неймовірно до лиця Олені.