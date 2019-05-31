У спідній білизні на шпильках: Ріанна схвилювала шанувальників чуттєвими кадрами

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

31-річна співачка запускає нову колекцію білизни

Ріанна, яка нещодавно представила дебютну колекцію одягу Fenty, продовжує підкорювати мережу все новими дизайнерськими розробками. Тепер на черзі нова колекція для білизняного бренду співачки Savage x Fenty. Її пристрасна красуня також представила сама – 31-річна артистка позує, сидячи в золотому кріслі в золотисто-пісочному комплекті, прийнявши досить відверту позу. "Надходження нової червневої колекції @savagexfenty очікується сьогодні опівночі!", – написала Ріанна, натякнувши, щоб шанувальники бренду були напоготові. До речі, співачка обожнює представляти свої лінії оригінальним чином. Минулого разу вона написала: "Не спіть. Заведіть будильники, сестри. Все станеться опівночі".

Ріанна закликає шанувальників до покупок (фото: instagram.com/badgalriri)

Фолловери, як завжди, бурхливо відреагували на надходження нових речей від улюбленого бренду, так і на її спекотне фото.

О, моя богиня

Боже мій, Ріанна, ця картинка змушує моє серце битися швидше

Я не можу дочекатися!

Сексуальна

Чорт, хороша

Королева ділових підприємств

Давай, Ріанна... Ми вже хочемо тебе

Вау!

Нереальна

Який чудовий кадр, богиня

Ти взагалі реальна?

Це воно!

Частина з шанувальників все ж висловила і невдоволення. Як відомо, співачка останнім часом закинула співочу кар'єру, повністю занурившись в модну індустрію.

Де альбом, дівчинка?

Ти даєш нам все, крім музики! Що далі: побутова техніка Fenty?

Коли буде альбом, малятко?

Вам пора дати нам нову музику, дівчина

Дівчина любить зніматися у свого улюбленого фотографа (фото: instagram.com/dennisleupold)

До речі, знімав Ріанну відомий фешн-фотограф Денніс Леопольд (Dennis Leupold). Він же працював і над іншою не менш яскравою рекламною кампанією, коли Ріанна представляла оновлену лінію Fenty Beauty. Тоді золотими фото знаменита красуня буквально підірвала мережу.