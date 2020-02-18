Як Дюймовочка: Королева Летиція показала, як візуально зробити фігуру крихкою і стрункою

Королева Летиція і король Філіп IV з головою поринули в активні будні. Монарша родина Іспанії щодня відвідує низку світських заходів. При цьому особливо часто подружжя беруть участь у різних церемоніях вручення престижних нагород і відзнак своїм підданим. До прикладу, кілька днів тому (12 лютого) Летиція у Валенсії відвідувала урочисту церемонію вручення премії "Принцеси Жирони" за кращі наукові дослідження. В цей же час король Іспанії був у Алькала-де-Енаресі, де вручав грамоти премії короля Іспанії з права людини.

На цьому урочистості не заончились. 17 лютого в невеликій королівській резиденції Ель-Пардо в Мадриді монархи Іспанії провели чергову церемонію нагородження. На цей раз Летиція і Філіп IV вшановували переможців різних національних премій за внесок у розвиток науки і медицини. Наприклад, Національна премія в області медицини імені Грегоріо Мараньона за внесок в дослідження, профілактику, діагностику та лікування серцево-судинної патології. Або премію "Сантьяго Рамон-і-Кахаль" з біології... загалом, нагород було багато.

Але, як зазвичай, увагу присутніх і модних ЗМІ також було направлено на новий образ королеви Летиції. На цей раз монарша особа буквально перевершила саму себе. Її Величність продемонструвала елегантний образ на всі випадки життя, до якого обов'язково варто придивитися і взяти на замітку цієї весни.

Елегантна королева Летиція і Філіп IV (скріншоти поста: instagram.com/lady_etiquette)

Дружина Філіпа IV блищала перед камерами в приталеній чорній-сукні від бренду Сosstores. Плаття-футляр довжини міді з довгими рукавами ідеально підкреслює фігуру Летиції. Ще одна ледве помітна родзинка сукні - трохи скошена лінія коміра. Зверніть також увагу, як ефектно такий образ візуально робить фігуру стрункішою.

Тонку талію Летиція додатково підкреслила шкіряним ременем від бренду Burberry. Довершують ансамбль total black високі замшеві чоботи-панчохи від Steve Madden. З прикрас Летиція віддала перевагу ледь помітним сережкам з діамантами. Волосся акуратно випрямлене і укладене за плечі. Що тут скажеш, справжня "королева стилю".

Деталі образу Летиції (скріншот поста: instagram.com/queenletiziastyle)

Філіп IV вибрав діловій чорний костюм, що гармонійно поєднується з образом дружини. А також білу сорочку і блакитний галстук.

Нагадаємо, раніше королева Летиція і король Філіп з дочками вперше за 10 років оновили сімейний фотоальбом.