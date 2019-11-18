В дусі "Великого Гетсбі": Бейонсе блищить в розкішній "голій" сукні Roberto Cavalli

Бейонсе рідко тішить шанувальників новими фото у своєму Instagram-акаунті. Виняток становлять світські виходи зірки. Після них вона буквально засипає мережу знімками з різних ракурсів. У минулі вихідні популярна співачка відвідала благодійний вечір, влаштований її чоловіком, репером Джей-Зі. Головна мета вечора – збір коштів для навчання молоді у вищих навчальних закладах.

Співачка обрала відвертий образ (фото: instagram.com/beyonce)

На вечір співачка вирушила у черговому стильному вбранні з відвертими деталями. Сукня Roberto Cavalli (яке, до речі, було виготовлено в єдиному екземплярі) з блискучої напівпрозорої тканини з високим розрізом на нозі і пишним пір'ям на грудях, що підкреслило всі принади фігури 38-річної зірки, зробивши її привабливою і яскравою. Завершували образ сріблясті босоніжки, масивні сережки з діамантами і смарагдами від Lorraine Schwartz, велике кільце, макіяж з бордово-коричневими губами і укладка з хвилями в стилі ретро.

Бейонсе виглядала просто розкішно (фото: instagram.com/beyonce)

Благодійний захід також відвідала мама Дейзі, Глорія Картер, яка намагається завжди підтримувати сина. Івент також відвідали багато друзів реп-виконавця, в тому числі DJ Khaled з дружиною Ніколь, які очікують поповнення в родині, співачка Аліша Кіз, яка виконала кілька хітів, та інші. Подію було продумано до дрібниць і облаштовано в стилі казино. Кожен виграш гостей йшов на благодійність.

Бейонсе в Нью-Йорку (фото: instagram.com/beyonce)

У мережі вбрання королеви r&b викликало, як завжди, бурю обговорень і захоплень. Фото співачки облетіли всі портали, зібравши масу позитивних відгуків. Шанувальники співачки в Instagram також не мовчали. Вони називають Бейонсе "королевою гламуру", "першою завжди" і "найкрасивішою в світі". Що ж, співачка гідна цих компліментів!