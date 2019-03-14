У довгій спідниці та кросівках: спортивна Наталія Водянова відвідала виставку Лувр Абу-Дабі

Співачка порадувала шанувальників новим образом

Сегодня утром Наталья Водянова прилетела в Абу-Даби на открытие Всемирных летних игр Специальной Олимпиады 2019-го года, участники которых – люди с ограниченными интеллектуальными возможностями. В первой половине дня она встретилась с организаторами, в числе которых и председатель Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвер. А затем отправилась на ланч и в художественный музей Лувр Абу-Даби, открывшийся в 2017-м году, где много фотографировалась и делилась с подписчиками понравившимися экспонатами и эмоциональными подписями: "Как же здесь красиво", "Насколько это очаровательно?", "Буду сидеть здесь, пока меня не прогонят".

Серию снимков она выставила на страницу со словами: "Лувр 2.0. Здесь можно насладиться искусством, видами и, конечно же, архитектурой".

Новый стильный образ Натальи Водяновой в Абу-Даби

Но какой бы роскошной ни была локация, внимание поклонников 37-летней российской модели привлек ее внешний вид и наряд. Тем более что с образом она действительно постаралась, все продумав до мелочей.

Для официального открытия, куда она отправилась сразу после музея, она выбрала стильную белую блузу Celine с длинными лентами-завязками на груди, а также плиссированную черную юбку-миди Dior. Дополнили образ кроссовки в черно-бело-красной гамме.

Из аксессуаров – красные серьги и золотые часы на запястье, крупные солнцезащитные очки и небольшая сумка-портфель. Последний штрих – неброский мейк-ап и естественная укладка. К слову, Наталья также раскрыла секрет своего макияжа губ, продемонстрировав фолловерам нюдовый блеск Guerlain.

Несмотря на то что сегодня Наталья буквально засыпала подписчиков фото после небольшого перерыва, поклонники не устают комментировать свою звезду: "Два арт-объекта", "Прекрасны", "Безупречно!", "Прекрасная леди и окружающие", "Это любовь".

Напомним, ранее "вечно 16-летняя" Наталья Водянова очаровала молодостью и ультрастильным макияжем.

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