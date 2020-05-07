Дизайнер назвав 10 жіночих речей, які дратують чоловіків

Бісить! Саме так думають чоловіки, дивлячись на деякі елементи гардеробу жінки. Знаменитий український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав річ, без якої ви "не маєте права" виходити з будинку навесні-влітку 2020, розповів на своїй сторінці в Instagram, що ж саме дратує багатьох чоловіків у жіночому одязі.

Топ-10 речей, які дратують чоловіків:

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Лідирують такі улюблені дівчатами mom-джинси

Чоловіки ж вважають їх абсолютно не сексуальними, оскільки вони можуть зіпсувати навіть саму ідеальну форму.



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Одяг оверсайз

Так, цей полюбившийся тренд, який буквально захопив вулиці світу, викликає у багатьох чоловіків думки на кшталт: «На виріст чи що?» «Чому вона ховає свої форми?», «Їй є, що приховувати за цим мішком?».



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Уггі

Безумовно, вони зручні, теплі, комфортні, але! Жіночність і уггі знаходяться на різних полюсах.

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Великі сумки

Чоловіки самі не проти цього аксесуара, але така сумка у дівчини (особливо мініатюрної) асоціюється з речовим мішком.



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Легінси

Тільки для ідеальної фігури та рівної і пружної шкіри! Жодних винятків!

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Одяг в стилі гранж, в простолюдді - рваний, викликає у багатьох чоловіків обурення.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀⠀

Це Спартаааааа! Саме так хочеться крикнути при вигляді дівчини у сандалях-гладіаторах.



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Рожевий колір в стилі Барбі

Цей самий дівчачий колір дратує неймовірно! Особливо якщо мова йде про total pink.



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Будь-яке взуття на дуже високому каблуці з платформою

Вульгарно і агресивно.



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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Ультра коротка спідниця або шорти, які ледве справляються з прикриттям

Так, більшість чоловіків з побоюванням поглядають на дівчат в ультра-міні.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀⠀

Раніше Андре Тан поділився корисною шпаргалкою, як гармонійно поєднувати кольори в одязі.