Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Актриса в стилі голлівудського галмура позувала в тропічній річці

Известная голливудская актриса Пенелопа Крус снялась в фотосете для весенней рекламной кампании популярного бренда украшений. Создателями шикарных кадров стали Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые создали для Пенелопы образ обольстительной пантеры в декорациях из тропических растений, имитировавших заросли джунглей.

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса позировала в нарядах с открытыми плечами и глубоким декольте, направив взор зрителей на поблескивающие кристаллы Сваровски. Стоит отметить, что знаменитость продемонстрировала именные украшения Penélope Cruz Fine Jewelry и Penélope Cruz MoonSun, которые были вдохновлены красотой и талантом звезды.

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Образ Пенелопы, как и вся коллекция,вдохновлен стилем ар-деко и старым голливудским гламуром, так что кажется, будто актриса только что сошла с красной дорожки.

Стоит отметить, что Пенелопа не раз надевала украшения этого бренда на официальные мероприятия. Так недавно, она появилась в сережках Svarovski на красной дорожке "Золотого глобуса 2019", и запомнилась зрителям ярким образом.

Фото: (instagram.com/swarovski)

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