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Дика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтом

Lite » Мода 20.09.2019 - 21:31
Дика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтом
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна бізнесвумен вибрала леопардовий принт

Кайлі Дженнер не втомлюється радувати шанувальників гарячими кадрами. В цей раз дівчини знову звернула увагу на свій улюблений принт – леопардовий. Вона одягла спокусливий комбінезон в жовто-чорних тонах від свого улюбленого бренду Versace. Такий наряд підкреслив достоїнства фігури красуні і зробив максимально спокусливою. Доповнили образ туфлі на величезних підборах, сумочка в тон костюму і високий хвіст. «Дика», – підписала Кайлі свій образ. «Це все і навіть більше», «Ти неймовірна», «Гаряча» – не втомлюються повторювати шанувальники зірки.

Дика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтомДика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтомКайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, світські виходи у Кайлі почастішали. А разом з ними і пікантні вбрання. Приміром, перед цим Кайлі вирушила на зустріч зі своєю подругою Ірис Палмер в маленькому чорному платті. Розшите паєтками, з довгими рукавами і масивними плечима, воно надавало образу Дженнер зухвалої сексуальності і грайливості. «Малятко Balmain», – написала Кайлі під фото. В руках вона тримала сумочку того ж бренду, а на ноги взула витончені босоніжки на підборах.

Дика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтомДика кішечка: Кайлі Дженнер показала сексуальну фігуру у вбранні з хижим принтомКайлі обожнює міні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що вона, як і Кім, стала останнім часом експериментувати в зачісками. Як приклад, Кайлі часто приміряє каре і другоие відтінки. Такі експерименти вона проводить з допомогою перук. Але завжди повертається до своїї довгих локонів.

нагадаємо, відверті вбрання – вічний стиль дівчата, яким вона не збирається змінювати. Мабуть, з усіх сестр саме Дженнер більше всіх любить демонструвати своє тіло.

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Новини України Кайли ДженнерКім Кардашянмодель
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