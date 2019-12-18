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На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського Vogue

Lite » Мода 18.12.2019 - 21:26
На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського Vogue
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель знялася для японського Vogue

Ірина Шейк – одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яка регулярно прикрашає обкладинки глянцевих видань. Кілька годин тому вона показала свою нову роботу. 33-річна красуня знялася для японського Vogue. Над номером, як завжди, працювала «вільний» редактор і креативний консультант відомого глянцю Анна Делло Руссо. А знімав Ірину італійський фешн-фотограф Джампаоло Сгура, з яким популярна модель вже не раз співпрацювала.

На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського VogueНова обкладинка Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

На обкладинці Ірина з'явилася в темно-синьому пальті Chanel з контрастними фіолетовими смугами і тонким поясом на талії, під яким видно білу сорочку. А завершує образ чорна косинка, фіолетові рукавички без пальців і золоті сережки. Шейк нанесли натуральний макіяж, виділивши стрілками очі, а волосся прибрали під хустку. Модель позує на тлі розкішної природи: гір, покритих квітами, і виглядає, як завжди – стильно і незвично. Втім, так вважають далеко не всі.

На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського Vogue

Ірина не раз співпрацювала з японським Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

"Cover girl нашого лютневого номера – Ірина Шейк!..", – поспішили похвалитися на сторінці глянцю. Пізніше Ірина запостила обкладинку у себе в Instagram, викликавши бурю емоцій. Багато хто відзначив, що Ірина, як завжди, чарівна і прекрасна. Але знайшлися і ті, хто нову роботу моделі не оцінив. Шанувальники почали писати дівчині неприємні коментарі:

  • Таке враження... як ніби Ірина на прибирання овочів зібралася... Не дуже
  • Взагалі не дуже...
  • Чорний пролетаріат, або косинку прибрати, або плащ з лацканами... Але сама модель шикарна!
  • Ірина тут схожа на жінок у часи блокади. Було важкі часи спасибі всім ВВВ
  • Не подобається, це що на голові, жах

На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського VogueНа прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського VogueНа прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського VogueНа прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського Vogue

На прибирання овочів зібралася: Ірина Шейк здивувала неоднозначним образом для японського Vogue

Принскрин коментарів (фото: instagram.com/irinashayk)

Втім, Ірина не раз зізнавалася, що ніколи не читає те, що пишуть про неї в мережі. І навіть коли її атакували прихильники, ставши на захист проти Гаги, вона залишалася байдужа.

Нагадаємо, Ірина вже не перший раз співпрацює з японським Vogue. У минулому році в березні вона також прикрашала обкладинку цього глянцю. Компанію їй склали й інші моделі, включаючи Мариякарлу Босконо і Наташу Полі.

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Новини України Ірина Шейк
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