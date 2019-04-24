Чисте золото: Наомі Кемпбелл блищить в розкішній сукні Valentino на гала-вечорі журналу Time

48-річну Наомі Кемпбелл без перебільшення можна назвати однією з найбільш активних моделей сучасності. Вона буквально щотижня відвідує нові світські заходи, постійно бере участь у показах по всьому світу, знімається і здійснює поїздки з соціальними місіями. Так, не встигла вона повернутися з Нігерії, де проходив Тиждень моди, як відправилася в Америку. Вчора, 23 квітня, в нью-йоркському Лінкольн-центрі пройшов щорічний гала-вечір, який влаштовує журнал Time з метою відзначити найбільш впливових і популярних людей. І пропустити таку подію "чорна пантера" не могла.

Спеціально для вечора співачка підібрала блискучий у всіх сенсах образ. Вона одягла сукню в підлогу від італійського будинку Valentino. З закритим верхом, вільним бантом-стрічкою на шиї і рукавами три чверті, воно могло б здатися досить простим. Але потрібного розкішного флеру йому надала золотиста струмуюча тканина з дрібним орнаметном. Доповнили образ Наомі золотисті туфлі-човники, її улюблені годинник, а також безліч кілець.

Наомі Кемпбелл в сукні Valentino (фото: GettyImages)

Ще одна незвичайна деталь – зачіска. Як велика любителька експериментів з волоссям, Кемпбелл приміряла нову перуку. І треба віддати їй належне: коротке каре з чубчиком одного з найбільш трендових відтінків – шоколадного – їй неймовірно до лиця.

Також цілком у своїй манері Наомі із задоволенням позувала на червоній доріжці і фотозонах. До речі, на багатьох фото вона постала разом з креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі. Так що вибір її вбрання невипадковий.

Наомі Кемпбелл і П'єрпаоло Піччолі (фото: GettyImages)

Вечірку відвідали і безліч інших знаменитостей, серед яких Брі Ларсон, Емілія Кларк, Джуліанна Мур, Хелена Крістенсен і Джиммі Феллон. А нагороди в різних категоріях від популярного журналу отримали Олександрія Окасіо-Кортес – американський політик і громадський актвист, Марк Цукерберг, єгипетський футболіст Мохамеда Салах, американська співачка Тейлор Свіфт, актори Емілія Кларк, Рамі Мальок, Дуейн Джонсон та інші.

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-3 образи Наомі Кемпбелл на Тижні моди в Лагосі.