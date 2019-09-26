Чиста розкіш: Ірина Шейк блищить у чуттєвої зйомці для кампанії нижньої білизни

Ірина Шейк, яка не так давно розставила всі крапки над і у відносинах з Бредлі Купером, з головою пішла в роботу. Так, дівчина сяяла на показах всіх 3-х Тижнів моди: у Мілані, Лондоні та Парижі. Також вона як і раніше співпрацює з безліччю брендів. Вона є обличчям італійської марки Falconeri. Кампанію, яку знімали в Ісландії, вона показала близько тижня тому. "Я так рада поділитися новою колекцією @falconeriofficial... Який неймовірний досвід – вперше побувати в Ісландії", – не стримала слів захоплення Шейк.

Ірина вся в роботі (фото: instagram.com/irinashayk)

Ще одна співпраця, яку успішно продовжує Ірина – з італійською маркою Intimissimi. Про запуск нової колекції Шейк теж відгукнулася дуже емоційно, назвавши бренд своєю сім'єю. Вона показала кілька фото з промо. Для зйомки модель постала у спокусливому і розкішному образі. Вона приміряла білеу білизну, зверху на яку наділу напівпрозорий джемпер. На другому знімку вона з'явилася в чорній водолазці з високим горлом. Завершили лук великі сережки, сексуальна мокра укладка з зачесаним назад волоссям і чуттєвий макіяж.

Ирина для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Такі шикарні фото були зустрінуті шанувальниками зірки з захопленням. "Королева", "У мене немає слів", "Найкраща", "Прекрасне", "Вау" – ці та інші подібні коментарі буквально засипали сторінку Ірини.

Ірина радує шанувальників гарячими кадрами (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, не менше, ніж роботі, модель присвячує часу і своїй дочці – 2-річній Леї. Після кожної поїздки Шейк поспішає скоріше повернутися Нью-Йорк. Папараці повсякчас застають їх з дівчинкою на спільних прогулянках по місту. Нагадаємо, з батьком дівчинки – голлівудським актором Бредлі Купером – вони домовилися про спільну опіку. Так що половину часу вона проводить з Шейк, в половину з ним. До речі, мама актора Глорія Кампано просто обожнює онуку. Кажуть, саме вона зробила все можливе, щоб колишні кохані досягли мирного врегулювання питання.