"Чорний ангел": 48-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала на подіумі оголені груди

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Сміливий наряд від Valentino надовго запам'ятатися глядачам шоу

У Парижі триває Тиждень високої моди, в якій беруть участь тільки імениті модні будинки, серед гостей VIP-персони, а на подіумі можна побачити моделей, які вже стали легендами. Так на показі Valentino продефілювали супермодель Наталія Водянова, Наомі Кемпбелл і Кайя Гербер, яка впевнено йде по стопах матері Сінді Кроуфорд.

Фото: Наомі Кемпбелл в спокусливому сукню від Valentino (instagram.com/naomi)

Найбільший ажіотаж і захоплення глядачів викликала поява британської моделі Наомі Кемпбелл, яка пройшлася по подіуму в чорному пишному платті, з абсолютно прозорим верхом з сіточки, який не приховував бюст знаменитості.

Відео: (instagram.com/andyestoesmoda)

"Чорна пантера" незворушно продефілювала по подіуму в абсолютно прозорому вбранні, яке оголило її груди. Самовладанню моделі можна тільки позаздрити: на її обличчі не здригнулася жодена м'яза, коли на неї направили сотні камер і смартфонів, щоб сфотографувати зірку з практично оголеним бюстом. Втім, для Наомі такий наряд – відмінний привід продемонструвати світові, що у свої 48 років вона як і раніше в прекрасній формі.

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Крім того, ми нещодавно порівняли образи двох супермоделей Наталю Водянову і Карлі Клосс в сорочці Louis Vuitton. Однаковий наряд дівчата обіграли по-різному, тому образи у них вийшли зовсім не схожі.

Нагадаємо, що в Парижі триває Тиждень чоловічої моди осінь-зима 2019/20. Свої колекції модникам представили провідні світові кутюр'є.