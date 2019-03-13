Чорним по білому: Вікторія та Девід Бекхем на благодійному вечорі Кейт Міддлтон (фото)

Відома в усьому світі пара, як завжди, виділилася стилем

Обстановка в семье Дэвида и Виктории Бекхэм и их стиль – вот, что волнует поклонников и модных критиков при каждом совместном выходе звездной пары. В этот раз довольны все. Вчера, 12 марта, знаменитая чета посетила благотворительный вечер, организованный Кейт Миддлтон.

Для торжественного ивента супруги выбрали черно-белую классику. Дэвид на мероприятие надел шелковый смокинг с галстуком-бабочкой. А Виктория – широкие мешковатые черные брюки поверх колготок и белую закрытую блузу с длинными объемными рукавами. Правда, образ она решила дополнить ярким акцентом: туфли цвета фуксии сделали его менее официальным и более женственным. Завершали картину небольшой черный клатч с золотистой застежкой, серьги с зелеными камнями, убранные в хвост волосы и коричневые smoky eyes.

Дэвида и Виктории Бекхэм (фото: Getty Images)

К слову, это первый совместный светский выход знаменитой пары после Неделе моды в Лондоне, где Виктория представляла свою новую коллекцию. Тогда поддержать дизайнера пришла вся семья. Дэвид, Харпер, Круз, Ромео, Бруклин со своей девушкой Ханной Кросс сидели в первом ряду и как могли выражали свои восторги: кто с помощью соцсетей, кто овациями.

Виктории Бекхэм (фото: Getty Images)

Напомним, вчера звездам пришлось выбирать между двумя значимыми лондонскими ивентами. На благотворительном вечере в Национальной портретной галерее, посвященном восстановлению здания музея, блистали Алекса Чанг, Кейт Мосс, Николай фон Бисмарк, принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли и многие другие. А ужин в Букингемском дворце, устроенный принцем Чарльзом, посетили Джордж и Амаль Клуни, Бенедикт Камбербэтч, Люк Эванс, Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон.

Напомним, что на одной из вечеринок также блистала Наоми Кэмпбелл в роскошном вечернем платье Maison Alaïa.

Также до этого Бекхэм первой примерила главный цвет 2019 года.