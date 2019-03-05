Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Супермодель 90-х відвідала показ одного П'єрпаоло Піччолі

В Париже блистает Неделя моды, а вместе с ней – звездные гости показов. Так, 4 марта в признанной столице моды прошел показ всемирно известного дома моды Valentino сезона осень-зима 2019/20. Показ любимого бренда также посетила именитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, которая ранее ошаршила резкой сменой имиджа. 48-летняя fashion-дива продемонстрировала роскошный образ и не менее роскошную спортивную фигуру.

Наоми и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли — давние друзья. При этом Наоми дефелировала во время недавнего шоу бренда. Поэтому ее появление на показе в рамках парижской неделе моды было ожидаемым. Конечно же, на новый показ друга Наоми Кэмпбелл надела элегантное черно-белое платье Valentino коллекции Pre-Fall 2019. Показ этой коллекции прошел осенью 2018 года.

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Поклонники Наоми поспешили прокомментировать ее новый образ:

"Просто богиня"

"Великолепная"

"Само совершенство"

"Икона стиля! Всегда ею была и остаешься"

"Супер стильная. Впрочем, как всегда"

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Платье Valentino Pre-Fall 2019

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл блистает на вечеринке Vanity Fair в честь Оскар 2019.

Также откровенная Наоми Кэмпбелл украсила обложку мартовского номера Vogue.