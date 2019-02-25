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Королева: Наомі Кемпбелл блищить на вечірці Vanity Fair в честь Оскар 2019

Lite » Мода 25.02.2019 - 20:46
Королева: Наомі Кемпбелл блищить на вечірці Vanity Fair в честь Оскар 2019
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Наомі Кемпбелл вийшла у світ в розкішній сукні від Alexander McQueen

Оскар 2019 відгримів в Лос-Анджелесі. Але про церемонію все ще пишуть світові ЗМІ. Традиційна вечірка Vanity Fair, яка походить відразу після церемонії нагородження Оскар – ще одна можливість для зірок продемонструвати себе у всій красі. Причому, як правило, вони змінюють наряди на менш офіційні і більш відверті. В цьому році справжніми зірками вечора стали Розі Хантінгтон-Уайтлі в сукні від Versace, Кендалл Дженнер у Rami Kadi і Дженніфер Лопес, яка обрала вбрання від Zuhair Murad.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл на вечірці Оскар 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Ще один яскравий образ належав 48-річній Наомі Кемпбелл. Вона з'явилася на заході в розкішній напівпрозорій сукні від Alexander McQueen з осінньої колекції 2016 року, прикрашену численними кольоровими візерунками у вигляді метеликів і розшитій бісером. Доповнений кільцями, браслетами, пишною об'ємної укладанням в дусі 70-х і яскравим макіяжем, лук вийшов неймовірно чуттєвим і стильним.

До речі, Наомі любить ділитися з підписниками своїми знімками. Так що і це фото відразу вирушило на сторінку супермоделі в Instagram. Зрозуміло, лук супермоделі викликав справжній фурор серед її шанувальників і цілий шквал коментарів: "Королева", "Ти виглядаєш приголомшливо, а твоє плаття просто чудово!", "Що за плаття!", "Королівський погляд, королівський наряд, красива картинка!"...

Що ж, Наомі Кемпбелл дійсно вміє подати себе! Цей образ і оцінили численні модні видання по всьому світу

Нагадаємо, раніше ми розглядали найбільш яскраві та ефектні образи з червоної доріжки Оскар 2019.

При цьому однозначною фавориткою вечора стала Дженніфер Лопес у дзеркальному плаття Tom Ford.

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