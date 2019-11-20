Брюнеткам на замітку: Єва Лонгорія розповіла про улюблений колір і показала стильні поєднання з ним

Єва Лонгорія обожнює демонструвати стильні вбрання усіх кольорів веселки. І, треба відзначити, знаменитій красуні з модельними параметрами до лиця всі фасони і відтінки. Але є у актриси є і фаворити, про які вона розповіла послідовувачам у своєму мікроблозі.

Єва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва опублікувала як завжди вдалий кежуал-образ, який склали сині джинси-скінні, біла футболка, а також об'ємний жакет приглушеного червоного кольору. Завершують вбрання коричневі босоніжки з вузьким носком, бежевого відтінку сумочка на ремінці, а також золота підвіска. Волосся Єва уклала в просту стильну зачіску, а в макіяжі виділила очі.

«Червоний – мій улюблений колір. А який ваш улюблений відтінок?», – запитала у шанувальників популярна актриса. Фоловерів Єви почали розповідати про свої улюблені кольори, а також робити компліменти фігурі Єви та її почуттю смаку. «Червоний – це твій колір!», «Червоний просто чудово виглядає на тобі», «Ти виглядаєш чудово в будь-якому відтінку»...

Єва обожнює червоний у всіх дрес-кодах (фото: instagram.com/evalongoria)

Також нещодавно Єва продемонструвала вечірній варіант образу в цьому кольорі. Вона вийшла у світ в розкішному платті бордового відтінку з квітковою драпіруванням від Monique Lhuillier. З глибоким вирізом і довгим шлейфом, сукня зробила Єву схожою на героїню казки. Відмінне завершення такого луку – укладка і дусі старого Голлівуду і яскраво-червоні губи.

Актриса може дозволити собі будь-які відтінки (фото: instagram.com/evalongoria)

Любить Єва використовувати червоний і в пляжних образах. У знаменитої 44-річної красуні маса купальників, але, мабуть, один з фаворитів – червоний, зі спокусливим ліфом і високими вирізами на стегнах. Доповнити такий лук можна крислатим капелюшком з квітами і тонкою підвіскою за прикладом зірки.