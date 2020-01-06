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У крихітних шортах і яскравому топі: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункими ногамі і тонкою талією

Lite » Мода 06.01.2020 - 21:24
У крихітних шортах і яскравому топі: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункими ногамі і тонкою талією
Алессанда Амбросіо і Ніколо Одді (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка вирушила на музичний фестиваль

Алессандра Амбросіо - любителька різноманітних тусовок і активного життя. 38-річну знаменитість завжди можна знайти десь на пляжі, на модному показі, концерті або фестивалі, де вона веселиться в компанії друзів. Тому не дивно, що на відпочинку з коханим в Бразилії вони також знайшли, де розважитися.

У крихітних шортах і яскравому топі: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункими ногамі і тонкою талієюАлессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу знаменита красуня не змогла відмовити собі в виступі улюбленого співака Кларенса Грінвуда, відомого в музичному світі як Citizen Cope. На концерт улюбленого артиста дівчина пішла в компанії коханого, а також кількох друзів. «Флоріпські ночі...! Побачила одого з моїх улюблених музикантів!.. Спасибі @citizencope за неймовірну ніч! #surffestival», - написала Алессандра під серією фото з події.

У крихітних шортах і яскравому топі: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункими ногамі і тонкою талієюМодель любить спокусливі образи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На фестиваль вона вирушила в ультракоротких джинсових шортах, які доповнила чорним ременем, яскраво-червоною сорочкою, зав'язаною на талії, і білих кедах. Доповнювали пляжний лук великі прямокутні сережки, золотистий ланцюжок-кольє і сумочка через плече. Волосся знаменита модель прибрала в високий хвіст, а макіяж зробила максимально нейтральним.

У крихітних шортах і яскравому топі: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункими ногамі і тонкою талієюДівчина в компанії друзів (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Таке вбрання підкреслило, що фігура Алессандри, як і раніше, просто досконала. Стрункі довгі ноги, тонка талія, накачаний прес - виглядає вона, ніби й не покидала ряди «ангелів» Victoria's Secret. Але, по всьому, особисте життя зараз цікавить Алессандру більше, ніж кар'єра.

Так, на багатьох фото вона обіймається зі своїм коханим - італійським бізнесменом Ніколо Одді. Навіть неозброєним оком видно, що закохані просто без розуму один від одного. Що ж, можливо, ще одне зіркове весілля не за горами!

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