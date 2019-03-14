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Треба брати: Вікторія Бекхем показала улюблені речі з нової колекції

Lite » Мода 14.03.2019 - 20:32
Треба брати: Вікторія Бекхем показала улюблені речі з нової колекції
Девід і Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Цієї весни вони необхідні в гардеробі кожної дівчини

Дизайнер і визнана ікона стилю Вікторія Бекхем постійно тішить шанувальників надихаючими модними луками та добірками цікавих речей з власних колекцій. Таким чином, перетворивши свою сторінку в Instagram в справжнє джерело стильних ідей і незвичайних поєднань. Наприклад, один з останніх її вдалих виходів відбувся буквально днями, коли вони з Девідом Бекхемом відвідали благодійний вечір у Національній портретній галереї. Для івенту пара вибрала стильний чорно-білий ансамбль. Девід одягнув смокінг, а Вікторія обіграла начебто звичні речі, але зробила це як завжди з блиском: вона блищала в ошатній блузі, широких штанях, доповнивши лук яскравими туфлями відтінку фуксія.

До речі, всі, хто близько знайомий зі смаком знаменитої красуні, вже легко можуть визначити її фаворитів. Так, вона обожнює подовжені піджаки, а також широкі штани і, звичайно ж, вузькі класичні.

А сьогодні, 14 березня вона сама визначила улюбленців зі своєї нової колекції весна-літо 2019.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем

Стильна Вікторія Бекхем

Вікторія запостила в сторіз відео, на якому позує в закритій білій футболці, заправленій в золотисті штани одного з найбільш упізнаваних фасонів її бренду: вузькі, зі стрілками і невеликими розрізами на щиколотках. Вона поєднує їх з золотистими туфлями-човниками на шпильці.

"Мої улюблені штани з нової колекції", – підписала вона короткий ролик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Відео: instagram.com/victoriabeckham

До речі, в записі Вікторії легко знайти відповідь, з чим поєднувати штани цього фасону. Не менш виграшно, ніж з простою футболкою, як в останньому її пості, виглядають вони і з мереживною майкою в білизняному стилі і тренчем. Також чудово такі брюки виглядають з об'ємним піджаком. Універсальність їх виявляється і в поєднанні з взуттям. Приміром, крім класичних човників, до них відмінно підійдуть і спортивні моделі, як на показі Victoria Beckham.

Нагадаємо, раніше 44-річна Вікторія Бекхем захопила образом в червоних тонах.

Також раніше Меган Маркл, Вікторія Бекхем та інші показали, як носити головний колір 2019 року.

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