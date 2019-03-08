Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Босоніжки з перами марабу (фото: Instagram.com /furfurza)

Пір'я марабу зустрічається також на сукнях і сумках

Марафон модних показів завершився – саме час підбивати підсумки. Сьогодні ми поговоримо про найбільш гарячий взуттєвий тренди сезону весна-літо 2019. У цьому році всі провідні будинку моди зробили ставку на сміливий декор. Зокрема, бельгійський кутюр'є Дріс Ван Нотен і креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі пропонують зустрічати весну в босоніжках з пір'ям марабу. Виникає питання: як же носити пір'я в реаліях великого міста?

Перша асоціація, яка виникає при погляді на пір'я – відчуття свята. Пригадуються барвисті бразильські карнавали в Ріо-де-Жанейро, вечірки в стилі "Великий Гетсбі", під час яких дами з'являлися в інтригуючих образах, надіваючи довгі рукавички, коктейльні сукні з бахромою, боа, головні убори, декоровані пір'ям.

Але цієї зими ситуація корінним чином змінилася. Пір'яний декор зробили менш яскравим і більш повсякденним. Відтепер він буде доречно виглядати і на вечірках, і в буденні дні.

З чим носити головний взуттєвий тренд літа?

Вечірні моделі туфель/босоніжок, прикрашені пір'ям екзотичної птиці, найбільш вдало будуть гармонізувати з укороченими класичними брюками, спідницями і сукнями довжини міді.

В якості прикладу можна навести елегантний образ головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу. В одній із серій, визнана ікона стилю, пішла на найважливіше побачення у своєму житті в гарній сукні і туфлях від Jimmy Choo, (!) оброблених пір'ям.

Повсякденні моделі взуття, декоровані пір'ям, будуть чудово поєднуватися з сукнями-сорочками і вільними брюками.

Фото: Instagram.com/ maisonvalentino

Варто визнати, що легкі пір'їнки надають взуттю якоїсь ефірної та вишуканості. Звичайно, не сама практична обробка для взуття, але погодьтеся, вона створює wow-ефект.

До речі, цей витончений матеріал модельєри активно використовували не тільки для декорування поверхні взуття, але і одягу. Його можна було побачити у весняно-літніх колекціях Armani, Chanel, Georges Hobeika. Є всі шанси, що вони замінять вже всім набридлі паєтки.

Нагадаємо, раніше стиліст розповів, як підібрати ідеальну жіночу сумочку. При цьому експерт назвав варіант, який підійде кожній.

До цього LITE рекомендував топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році.