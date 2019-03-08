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Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Lite » Мода 08.03.2019 - 20:33
Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа
Босоніжки з перами марабу (фото: Instagram.com /furfurza)

Пір'я марабу зустрічається також на сукнях і сумках

Марафон модних показів завершився – саме час підбивати підсумки. Сьогодні ми поговоримо про найбільш гарячий взуттєвий тренди сезону весна-літо 2019. У цьому році всі провідні будинку моди зробили ставку на сміливий декор. Зокрема, бельгійський кутюр'є Дріс Ван Нотен і креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі пропонують зустрічати весну в босоніжках з пір'ям марабу. Виникає питання: як же носити пір'я в реаліях великого міста?

Перша асоціація, яка виникає при погляді на пір'я – відчуття свята. Пригадуються барвисті бразильські карнавали в Ріо-де-Жанейро, вечірки в стилі "Великий Гетсбі", під час яких дами з'являлися в інтригуючих образах, надіваючи довгі рукавички, коктейльні сукні з бахромою, боа, головні убори, декоровані пір'ям.

Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Але цієї зими ситуація корінним чином змінилася. Пір'яний декор зробили менш яскравим і більш повсякденним. Відтепер він буде доречно виглядати і на вечірках, і в буденні дні.

З чим носити головний взуттєвий тренд літа?

Вечірні моделі туфель/босоніжок, прикрашені пір'ям екзотичної птиці, найбільш вдало будуть гармонізувати з укороченими класичними брюками, спідницями і сукнями довжини міді.

В якості прикладу можна навести елегантний образ головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу. В одній із серій, визнана ікона стилю, пішла на найважливіше побачення у своєму житті в гарній сукні і туфлях від Jimmy Choo, (!) оброблених пір'ям.

Повсякденні моделі взуття, декоровані пір'ям, будуть чудово поєднуватися з сукнями-сорочками і вільними брюками.

Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літаБосоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Фото: Instagram.com/ maisonvalentino

Варто визнати, що легкі пір'їнки надають взуттю якоїсь ефірної та вишуканості. Звичайно, не сама практична обробка для взуття, але погодьтеся, вона створює wow-ефект.

До речі, цей витончений матеріал модельєри активно використовували не тільки для декорування поверхні взуття, але і одягу. Його можна було побачити у весняно-літніх колекціях Armani, Chanel, Georges Hobeika. Є всі шанси, що вони замінять вже всім набридлі паєтки.

Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Нагадаємо, раніше стиліст розповів, як підібрати ідеальну жіночу сумочку. При цьому експерт назвав варіант, який підійде кожній.

До цього LITE рекомендував топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році.

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