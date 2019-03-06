Більше зелені: Кейт Міддлтон показала новий стильний ансамбль у смарагдових тонах

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали черговий світський прийом

В последнее время герцог и герцогиня Кембриджские постоянно в разъездах. Так, недавно они побывали с официальным визитом в Северной Ирландии, затем посетили прием, устроенный королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. А сегодня уже отправились в город Блэкпул, чтобы заняться вопросами помощи для людей со сложными проблемами психического здоровья и другими социальными аспектами, а также встретиться с местными жителями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Но, как обычно, внимание поклонников королевской пары привлекает не только рабочая сторона поездок. Не меньше интереса вызывает внешний вид Кейт Миддлтон и очередной выбор наряда признанной иконы стиля. Так, недавно она порадовала луком в стиле total blue. А в этот раз Кейт прибыла на официальный визит с ног до головы в зеленых тонах. Длинное изумрудное платье от Michael Kors с мелкими разноцветными узорами повторяло ее любимый силуэт: длинные рукава-фонарики, небольшой воротник, пышная юбка и пояс на талии. Дополнили его высокие замшевые сапоги на каблуке и небольшая зеленая сумочка. Из украшений – только мелкие серьги.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Сверху Кейт надела болотного оттенка пальто от Sportmax Long Belted Coat, которое, видимо, тоже очень любит – это уже третий выход знаменитости в нем. Завершил образ черный шарф, короткие перчатки и зонт – поскольку день выдался дождливым.

Отдельно стоит отметить удачный выбор прически: хвост на затылке, обернутый прядью у основания – одна из самых стильных вариаций, которая много раз появлялась на мировых подиумах в этом сезоне. Он добавил образу некой расслабленности и сделал его нескучным. Что ж, Кейт как всегда на высоте!

Напомним, ранее Кейт Миддлтон примерила по-весеннему свежий образ в роскошном пальто.

Также Кейт в платье из люрекса разливала пиво в пабе Ирландии.