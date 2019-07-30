В бікіні і в бризках води: Джіджі Хадід показала нові "гарячі" кадри з відпочинку

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

24-річна красуня насолоджується відпочинком

Джіджі Хадід не так часто радує шанувальників "гарячими" постами. Дівчина частіше публікує робочі проекти і результати зйомок. Але останнім часом вона просто засипала мережу фото в купальниках. Чому фолловери, звичайно ж, тільки раді! Старша Хадід вибрала кілька стильних комплектів, які підкреслили кожну частину її бездоганного тіла. Вона демонструвала яскраво-оранжевий купальник, з хижим принтом, в дрібний горошок... Настав час для сексуального чорного.

Джіджі Хадід насолоджується відпочинком (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі в цей раз одягла купальник, який складається з топа з широкими бретелями і стрінгів. Позує вона в душі, і бризки води від нього, а також відверті пози зробили фото максимально "гарячими". Сталевий прес, пружні сідниці, стрункі ноги, пишні груди – здається, регулярними тренуваннями модель довела своє тіло до досконалості. Доповнили наряд косинка, браслети, ланцюжки та каблучки. Не обійшлося і без макіяжу, що вигідно підкреслив її виразні брови, чуттєві губи і ніжну сяючу шкіру.

До речі, секрет прикрас, які носить Джіджі цього літа і вже практично зробила частиною свого фірмового стилю, також розкрито. Золота підвіска, чокер, ніжні сережки та браслети з діамантами справа рук дизайнерів французького бренду від Messika Jewelry. Його обожнюють і інші знаменитості. Приміром, любить розбавляти ювелірними виробами цієї марки свої луки знаменита теледіва і бізнесвумен Кайлі Дженнер.

Белла Хадід обожнює "гарячі" фото (instagram.com/bellahadid)

Цікаво, що молодша сестра Джіджі завжди прагне зробити свою сторінку в Instagram максимально відвертою і "гарячою". Схоже, 22-річна буквально не може приховувати від шанувальників свою фігуру, над якою їй довелося у свій час наполегливо попрацювати. Дівчина не відрізняється любов'ю до спорту і здорового способу життя. В її мікроблозі повсякчас з'являються гамбургери, картопля фрі і піца з колою.