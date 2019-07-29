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Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальниках

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 18:32
Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальниках
Джіджі и Белла Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Знамениті моделі вирушили на спільний відпочинок

Важко знайти більш популярних моделей, ніж Джіджі і Белла Хадід. Сестри беруть участь в найкращих рекламних кампаніях і знімаються для відомих глянцевих журналів. За останній час вони обидві можуть похвалитися чималими успіхами в роботі. Джіджі стала обличчям парфуму Wonderlust від Michael Kors, а також знялася в провокаційній кампанії Moschino. Белла представила нову колекцію аксесуарів Michael Kors. До того ж молодша Хадід все ще є посланцем краси Dior і рекламує лінію сонцезахисних окулярів Versace.

Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахГарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахГарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахДжіджі в помаранчевому бікіні (фото: instagram.com/gigihadid)

За такої затребуваності та завантаженості знайти час на відпочинок, та ще й спільний – завдання не з легких. Але знамениті красуні і тут досягли успіху. Днями 24-річна Джіджі і 22-річна Белла вирушили на грецький острів Міконос. Втім, причина для такого вояжу є – там вирішила відзначити свій день народження їх сестра Алана. Дівоча компанія припускає весь набір дівочих розваг: загоряти, купатися, насолоджуватися коктейлями і робити масу фото "гарячих" фото для численних фоловерів.

Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахГарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахДжіджі на відпочинку (фото: instagram.com/gigihadid)

Як Джіджі, так і Белла вже встигли викласти в мережу масу кадрів в купальниках. Старша Хадід зупинила свій вибір на яскраво-помаранчевому бікіні. Фото у ньому вона опублікувала перше, причому досить відверте. Модель позує, повернувшись спиною до камери, показуючи світові свої нескінченні стрункі ноги і пружні сідниці. Потім вона показала знімки в іншому пляжному образі. Чорний купальник з дрібним білим принтом красуня доповнила вільного крою блакитною сорочкою. Ще одна важлива деталь, яка присутня практично на кожному фото – маса золотих прикрас і підвісок.

Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахГарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахБелла обожнює відверті фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла також за своїм звичаєм опублікувала масу гарячих фото. Вона позує в зеленому з блакитними і жовтими розводами купальнику незвичайного крою з кільцями. А потім показала і фото в білому бікіні з великими вирізами на стегнах, яке доповнила солом'яним капелюшком і сонцезахисними окулярами. Такий лук підкреслив розкішне тіло юної моделі і її чуттєвість.

Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальниках

Гарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахГарячі сестрички: Джіджі і Белла Хадід демонструють бездоганні тіла у відвертих купальникахВідпочинок вдався! (фото: instagram.com/bellahadid)

Крім того, обидві моделі показали, як весело проводять час, насолоджуючись компанією один одного. Що ж, вони це заслужили!

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