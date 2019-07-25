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Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 19:32
Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімком
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

24-річна супермодель оригінально натякнула про майбутню відпустку

Джіджі Хадід останнім часом вся в роботі. Дівчина стала обличчям новинки від Michael Kors – парфуму Wonderlust. Зйомки проходили на острові, так що вийшли дуже яскравими. Завдяки молодості і красі Джіджі, а також роботі професіоналів вдалося створити барвисту картинку райського відпочинку, а прозора вода, сонце та пляж розставили усі потрібні акценти.

Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомХто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомХто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімком

Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомДжіджі на зйомках нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/michaelkors)

Судячи по постам і сторіз, дівчина насолодилася процесом і відмінно повеселилася. Результат перевершив всі очікування – кампанія вийшла неймовірно стильною і життєрадісною! Пару тижнів тому бренд влаштував офіційну прем'єру аромату в Лос-Анджелесі, на якій старша Хадід постала у всій красі.

Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомРожевий – головний відтінок кампанії (фото: instagram.com/michael kors)

Але схоже, робота, навіть на такій приємній локації, не здатна замінити повноцінного відпочинку. Кілька годин тому Джіджі натякнула, що збирається у справжню відпустку. Причому зробила це дуже оригінально. Дівчина опублікувала своє дитяче фото, на якому позує, судячи з усього, з батьком. Маля стоїть на кріслі, спираючись руками об стіл, а тато стоїть поруч. Копиця золотого волосся, пухкі щічки і губи... Фото продемонструвало, що і в дитинстві Джіджі виглядала не менш чарівною, а судячи по загару, який підкреслив білий наряд, дівчинка була на якомусь курорті. Фото вона підписала красномовно: "До відпустки готова".

Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомДжіджі в дитинстві (фото: instagram.com/gigihadid)

Численні фолловери зірки засипали її коментарями, захоплюючись тим, якою вона була красунечкою. Не обійшлося і без коментарів від родичів. Так, мама Джіджі – 55-річна теледіва Іоланда Хадід – поставила під фото своєї улюбленої доньки кілька виразних емодзі.

Хто ця красунечка? Джіджі Хадід зворушила шанувальників архівним знімкомМодель полюбляє показувати архівні фото (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, Джіджі дуже любить показувати фото з особистого архіву. Не так давно він опублікувала цілу серію кадрів, де позує з мамою, бабусею і молодшою сестрою Белою Хадід. Перша з них була також дитячою. Настільки зворушливий пост вона підготувала до дня народження улюбленої бабусі по материнській лінії. Його вона супроводила довгим підписом зі словами подяки.

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