Сама досконалість: Белла Хадід блиснула розкішним тілом і пружними сідницями

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

22-річна красуня показала нові кадри з недавньої зйомки

Белла Хадід, яка нещодавно знялася в розкішній фотосесії для відомого французького глянцю, продовжує ділитися жаркими кадрами. Нагадаємо, зйомка, влаштована ELLE, вийшла неймовірно стильною і отримала масу захоплених відгуків. Белла приміряла жіночні сукні та більш спокусливі наряди, які підкреслили її струнку фігуру і пишні форми.

Белла демонструє бездоганне тіло (фото: instagram.com/bellahadid)

Саме в такому образі вона і з'явилася в останньому пості. Белла приміряла напівпрозоре боді з довгими рукавами і високими вирізами на стегнах. Такий крій вигідно підкреслив тонку талію і пружні сідниці, на яких і зробила акцент молодша Хадід. Доповнюють її образ крислатий смугастий капелюшок і вишукані коштовності з камінням.

Дівчина обожнює відверті зйомки (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, хоча Белла і багато часу проводить в залі, відточуючи фігуру, насправді вона не така вже фанатка спорту і правильного способу життя. На її сторінці в Instagram можна частіше побачити картоплю фрі, піцу і гамбургери, ніж соки і салати. А також селфі з номерів в готелях, ніж з фітнес-залу. Сама вона в інтерв'ю підтверджує це, шуткуючи, що "найкраща її дієта – піца".

Белла часто знімається для глянцевих видань (фото: instagram.com/bellahadid)

Але якось нелюбов до спорту і любов до піци зіграла зі знаменитою моделлю недобрий жарт. У 2017-му році Хадід брала участь у щорічному шоу білизняного бренду Victoria's Secret і потрапила в справжній скандал. Виною тому – сідниці. Але якщо сьогодні вони в центрі уваги завдяки своїй бездоганній формі, то тоді вони здалися шанувальникам іменитої марки плоскими, млявими й зовсім непридатними для того, щоб демонструвати білизну такого рівня.

Белла на показі Victoria's Secret (фото: instagram.com/bellahadid)

Ситуацію до того ж погіршували бездоганні тіла сусідок по подіуму – Кендіс Свейнпол, Адріани Ліми, Алессандри Амбросіо та інших. Белла не стала відповідати хейтерам. Але і публікувати гарячі фото в купальниках не перестала. А також, мабуть, все ж вирушила в спортзал. Сьогодні її фігура викликає тільки захоплення!