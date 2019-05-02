Струнка і стильна: 51-річна Ніколь Кідман блищить на черговій обкладинці

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса прикрасила червневий випуск InStyle

Ніколь Кідман знову прикрасила чергову глянсову обкладинку. Тепер вона стала однією з героїнь червневого випуску InStyle, а решта 4 дісталися іншим персонам нашумілого серіалу "Велика маленька брехня": Різ Уізерспун, Шейлін Вудлі, Зої Кравіц і Лора Дерн. В інтерв'ю вони розповіли про зйомки, дружбу, кохання, боротьбу та амбіції...



Так, 51-річна актриса зізналася, що її головна пристрасть – це робота. Вона дуже рада мати право голосу у створенні фільмів (актриса виступила і продюсером серіалу). Друга, не менш значуща частина її життя, – сім'я.

"Після заходів я йду додому, щоб обійняти своїх дітей. Буквально: я йду і притискаю до себе. Вони завжди будуть чекати. Я обіймаю чоловіка. Саме чудове, що наш сімейний священик сказав нам на самому початку нашого шлюбу, було: "Завжди цілуй перед виходом і цілуй, коли повертаєшся".



Ніколь Кідман на обкладинці InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

На питання про жіночу дружбу вона відповіла однозначно – вона існує. Так, у Ніколь є подруги дитинства, з якими вони тісно дружать досі. Більше того – вони буквально рятують один одного.

"Мої подруги врятували моє життя, це правда. Вони можуть підняти мене з землі і просто бути поруч. Коли я буквально не знала, що робити, мої подруги втрутилися: "Це те, що має статися, і ми все влаштуємо". Я навіть не могла думати, не могла працювати і не могла перестати плакати, а вони казали: "Не хвилюйся. Ми вирішимо це". Тепер я плачу від подяки".

Ніколь Кідман для InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

У фотосесії для журналу вона приміряла кілька стильних образів. На обкладинці вона позує в зеленій блузці Gucci, білій з принтом спідниці Victoria Beckham, яскраво-жовтих балетках Malone Souliers і довгих сережках Delfina Delettrez. Волосся рудоволосої красуні зібране у високу зачіску і оздоблені стрічкою-бантом.

На іншому фото вона приміряла червоний космюм з принтом і білим поясом Balenciaga і кольє Sophie Buhai. Не менш яскравим вийшов образ в червоній шубі Blumarine, блідо-рожевій сукні Araks і сережках Harry Winston. В якості локації стилісти зйомки вибрали басейн і розкішний інтер'єр в будинку.

Ніколь Кідман для InStyle (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь Кідман, яка активно веде свою сторінку в Instagram, вже поділилася з підписниками обкладинкою і посиланням на інтерв'ю. Редактора видання також запостили всі 5 обкладинок.

"Зірки "Велика маленька брехня" освітлюють наш червневий номер! Виконавчий продюсер серіалу Ніколь Кідман ексклюзивно розповідає про вражаючою зв'язку з аудиторією. "Яка краса втілити образи жінок, яких ми граємо, і змушувати людей відчувати, що вони їх знають. У мене ніколи не було цього. Я не звикла до цього. Це так добре. Я відчуваю себе дуже близько до людей", – підписав журнал обкладинку з ктрисой.

Нагадаємо, раніше 51-річна Ніколь Кідман приміряла відверті образи для американського журналу Vanity Fair.

Також Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили нев'янучим зовнішнім виглядом.