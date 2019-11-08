Бездоганна: 44-річна Єва Лонгорія захопила апетитними формами в бежевому total look

Єва Лонгорія вкотре довела, що вона – справжня ікона стилю, яка вміє піднести кожну річ. 44-річна актриса однаково добре виглядає як в брючних костюмах, дизайнерському одязі, так і в жіночих нарядах. Облягаючі сукні ж – її справжня фішка. Вона часто обирає довгі трикотажні, які підкреслюють її ідеальну фігуру. Над нею, вона, до речі, невпинно трудиться в спортзалі. Та результат того вартий!

Єва в Парижі (фото: instagram.com/evalongoria)

Одне з таких нарядів вона приміряла в Парижі. Тілесного відтінку плаття, з високим горлом і довгими рукавами, злегка розкльошене донизу і доповнене спокусливим вирізом на спині, воно виглядало стильно і вишукано. Завершували його високі чоботи йому в тон, великі сонцезахисні окуляри і дрібні сережки. Волосся Єва були витягнуті і зачесане назад.

Єва Лонгорія обожнює бежевий (фото: instagram.com/evalongoria)

В такому вбранні вона блищала близько тижня тому, а тепер додала нове фото, з ностальгією згадуючи щасливе перебування там. "Я вже скучила по Парижу", – написала знаменита красуня. У кадрі вона повернута спиною, а тому повною мірою продемонструвала витончений прогин спини і пружні сідниці. Шанувальники миттєво засипали зірку приємними коментарями, поставивши рекордну кількість лайків.

І довгі сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

В столицю Франції вона літала разом зі своїм однорічним сином Санті – з ним актриса не розлучається ні на робочих проектах, ні в подорожах. А в честь Хелловіна вона влаштувала дитині справжню костюмовану вечірку. Ева підібрала синові забавний костюм Дракули, накидку зробивши самостійно.

Цікаво, що дитина, як і мама, дуже товариська і обожнює бути в центрі уваги. Санті ніколи не вередує на людях, із задоволенням фотографується, а якщо втомлюється, то мирно засинає прямо на знімальному майданчику. Напевно підростає майбутня зірка!